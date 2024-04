Beccacece: "A pesar del dolor de la derrota, el equipo está entero, con valor y coraje"

El entrenador del Elche, Sebastián Beccacece, aseguró este jueves que su equipo se mantiene "entero, con valor y coraje" para afrontar el partido ante el Oviedo a pesar del "dolor" que le han causado las últimas derrotas que le han apartado de la zona de ascenso directo.

El técnico argentino, en una rueda de prensa, le dio al partido ante el conjunto asturiano, rival directo, "la importancia de siempre" y entendió cierta decepción en el entorno por las últimas derrotas, si bien dijo que el grupo mantiene el mismo discurso, la tranquilidad y la misma línea.

"Somos prudentes cuando ganamos y respetuosos cuando toca perder", señaló el rosarino, quien garantizó el compromiso del vestuario para lograr el "sueño" de llevar al equipo a Primera.

"Las conclusiones se sacan al final, no en el durante. No hay que predecir lo que va a pasar porque no lo sabe nadie. Hay que ir partido a partido. No podemos pasar de no servir a ser el mejor equipo de la historia. El final de la obra se completa cuando se acaba la obra", reiteró.

El argentino agradeció las palabras del entrenador del Oviedo, Luis Carrión, quien elogió el modelo de juego del Elche, y recordó que el equipo asturiano es, junto con el suyo, el que más puntos ha sumado en los últimos 21 partidos

"Lograron 41 y nosotros 44. Será un lindo partido. Son un equipo trabajado y ordenado, con muchas variantes y con jugadores con capacidad individual. Son sólidos y por algo están donde están", explicó.

Beccacece pronosticó un duelo "complicado" y afirmó que para ganarlo el Elche debe ser fiel a su estilo.

El técnico restó importancia a la ausencias de Josan y Bigas, sancionados, y lamentó que Santi Cazorla se pierda el partido por lesión. "Que estos jugadores estén en el campo siempre es lindo para el juego", apuntó.

El rosarino pidió disfrutar el actual momento del Elche, que depende de sí mismo a nueve jornadas para lograr el ascenso directo, y confiar en el equipo "porque ha demostrado hasta ahora regularidad, funcionamiento y una idea".

Beccacece relativizó la importancia del calendario del Elche, que debe enfrentarse a varios rivales directos en su estadio, y señaló que lo que será realmente decisivo para alcanzar el objetivo es "la regularidad".

El entrenador añadió que su equipo tiene un "espíritu y corazón enormes" que le permiten disimular algunas carencias, como la falta de un delantero goleador, pero insistió en que le puede ganar a cualquier rival y que está contento con todos los jugadores de su plantilla