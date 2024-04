Beccacece: “No podemos angustiarnos por lo que paso, lo importante es el presente”

El entrenador del Elche C.F., Sebastián Beccacece, ha ofrecido este viernes la rueda de prensa previa al encuentro del domingo (18.30 horas), en el estadio de La Romareda, frente al Real Zaragoza. El técnico del conjunto ilicitano ha asegurado que la plantilla sigue con confianza y con el convencimiento de que el trabajo que está realizando les va a llevar a conseguir “el sueño” del ascenso. El preparador argentino ha reconocido que están “dolidos” por las tres últimas derrotas, pero quiere evitar de pensar en el pasado y en el futuro y ha afirmado que están focalizados solo en el choque ante el conjunto maño.

El técnico del Elche, durante la rueda de Prensa de este viernes / E.C.F.

¿Cómo está el equipo de cara al partido contra el Zaragoza?

Con la misma ilusión de siempre. Obviamente, no ganar no genera la felicidad completa durante la semana, pero el equipo sigue trabajando con la misma integridad, ganas y deseo de alcanzar al sueño. A pesar de las tres últimas derrotas, creemos que merecimos más. Lo que manda es el presente y tenemos la mente puesta en el encuentro frente al Zaragoza, en un escenario particular y lindo, en el que se vive el fútbol con mucha pasión. Tenemos muchas expectativas de poder ganar, volviendo a ser fuertes, confiando en nuestro trabajo y con la humildad de siempre. Como entrenador, tengo claro los que nos trajo hasta aquí y las derrotas no nos deben hacer cambiar. Veo al equipo muy enfocado en el día a día. Se nos quedamos con la sensaciones de culpabilidad por lo que pasó y e la preocupación por el futuro, no haremos bien. No hay que perder la fe, la esperanza y la ilusión. Hemos perdido el lugar de privilegio en la clasificación, pero estoy convencido de que lo vamos a retomar, con armonía, sin perder la alegría y con compromiso.

¿En qué se ha fallado en los últimos partidos?

No lo sé. Prefiero hablar de las virtudes que tiene este equipo, del espíritu de lucha, de valentía, de remates a portería contraria, de llevar la iniciativa, de tomar riesgos. El fútbol es un juego y no se pueda controlar. No podemos angustiarnos en lo que pasó. Lo importante es el presente. Debemos seguir mostrando protagonismo con el balón y ser incisivos. Cuando se gana, se potencian esas virtudes y cuando se pierde no se pueden olvidar. Más allá del análisis, que lógicamente hemos hecho, de los últimos encuentros, hay que pensar en el tránsito y en estos partidos hemos hecho cosas idénticas a otros que hemos ganado. En lugar de quejarme, seguimos en nuestro trabajo.

Beccacece, pensativo, en la sala de prensa del estadio Martínez Valero / E.C.F.

El fútbol es un estado de ánimo y rachas. Cuando van bien, todo entra y cuando van mal parece que no sale nada…

Durante toda la temporada hemos sido uno de los equipos menos goleadores, pero eso no nos ha impedido seguir soñando y llegar al segundo puesto como hicimos. Tenemos otros argumentos. Hemos merecido más puntos a lo largo del torneo. Lo importante es lo que acontece ahora y no lo que pasó. Estamos fuera del “play-off” y lejos del ascenso directo, pero el grupo está muy comprometido, nadie se baja del barco. La afición sigue ilusionada. Hay que valorar lo que estamos haciendo, pero, lógicamente, queremos ascender y vamos a trabajar para subir. Hay que aprender a transitar con el dolor de la derrota y, si yo pierdo el control por perder tres partidos, poco puede pedir a mis jugadores. Tenemos las cosas claras y vamos a trabajar con coherencia para alcanzar el sueño.

Tanto usted como los jugadores siempre han mantenido el mensaje de optimismo

En los momentos en el que las cosas pintan más oscuras hay que arrojar luz. Hay que tener fe y confianza en cada uno de los futbolistas y en la afición. Es algo que hemos generado a lo largo de la temporada para llevar adelante este proyecto. Estamos convencido de que vamos a ir con todo a por el sueño y estamos convencidos de que lo vamos a lograr.

El entrenador del Elche, este viernes / E.C.F.

El mes de abril puede ser decisivo con partidos ante rivales directos…

Lo importante es el presente. Todo se va a definir el 2 de junio. Podría analizar esta serie de próximos encuentros, pero me gusta ser contundente en mis mensajes. Para que voy a decir algo de lo que no tengo certeza que va a pasar. Tengo fe en lo que veo, para que voy a hacer un vaticinio del mes de abril de si ganamos uno u otro partido. Si ganamos en Zaragoza no ascenderemos y si perdemos tampoco lo vamos a dejar de hacer. Hace tres semanas éramos segundos y ahora estamos fuera del “play-off”.

¿Está Óscar Plano ya preparado para volver?

Ya tiene el alta médica, pero para este partido aún no. Será para el próximo partido. Estoy seguro que la vida le va a devolver lo que merece y va a volver a ser feliz en el campo de juego. Estamos felices de que esté ya con nosotros, es motivo de celebración y hay que valorar todo el tránsito que ha llevado ante la adversidad de la lesión.

¿Qué le parece la iniciativa de la Grada de Animación de despedir este sábado y animar al equipo en el último entrenamiento?

Es una iniciativa que me encanta. Es algo genuino y muy productivo en estos momentos. Después de tres derrotas, la afición no ha perdido la ilusión. Perder puede provocar desesperanza, pero nuestros seguidores siempre han creído en nosotros y vamos a intentar mantener el convencimiento de que es posible conseguir el sueño.

¿Qué opinión tiene de Víctor Fernández y del Real Zaragoza?

Es un entrenador con el ADN de aquel club. Su debú generó ilusión, se llenó el estadio y, aún perdiendo con el Espanyol, se mantuvo la ilusión. Se lo ha ganado y está muy involucrado con con la ciudad y con el club. En el Zaragoza han jugado muchos argentinos a lo largo de la historia y en Argentina es un equipo que hemos seguido mucho. Jugaron Gabi y Diego Milito y les fue muy bien, jugaron finales y ganaron la Copa. Es un sitio en el que se respira pasión y se respira fútbol. Va a ver un ambientazo y vamos a ir con la intención de mostrar nuestro fútbol y esperamos que tanta gente como habrá pueda ver lo que hace el Elche. Es un desafío. Es un rival de una gran dimensión, a pesar de no estar en su mejor momento y estamos preparados para ir a ganar.