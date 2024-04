La Segunda División se parte en dos y el Elche sigue en puntos de “play-off”

LaLiga Hypermotion de Segunda División está que arde y a falta de ocho jornadas para su conclusión la clasificación se ha partido en dos bloques bastante definidos. Por arriba, hay once equipos que continúan con opciones de luchar por el ascenso a LaLiga EA Esport de Primera División. Y por abajo, otros once, también muy apretados, cuyo objetivo es salvar la categoría,

Después del último encuentro de este lunes, en el que el Alcorcón dio la sorpresa y venció (0-1) en el estadio de El Sardinero, frente al Racing de Santander, el Elche CF, a pesar de sus últimas tres derrotas consecutivas, igue en la séptima posición, pero la derrota de los cántabros permite al conjunto ilicitano mantenerse con los mismos puntos que los santanderinos, que son sextos y es el último equipo en puestos de “play-off” de ascenso.

El Leganés sigue distanciado al frente de la tabla, con 61 puntos, y es el que más posibilidades tiene de conseguir una de las dos plazas de ascenso directo. El segundo clasificado es ahora el Espanyol, con 57, pero tiene muy cerca al Eibar (55), al Valladolid (55), al Oviedo (54) y al Racing de Santander (53). Los franjiverdes se han quedado con 53. Mientras que por detrás están Sporting de Gijón (52), Levante (51), Racing de Ferrol (51) y Burgos (50), que todavía no han dicho su última palabra y siguen soñando con estar la próxima temporada en Primera División.

Dani Calvo y Manu Nieto, durante el encuentro entre el Elche y el Oviedo del pasado viernes / MATÍAS SEGARRA

A partir de ahí, los otros once equipos miran hacia abajo. El Tenerife (45) se ha quedado en tierra de nadie. El Eldense (42), el Huesca (42) y el Real Zaragoza (41) no deben tener problemas, aunque no tienen los deberes aún hecho y no se pueden confiar. Entre los siete últimos clasificados, apenas hay seis puntos de diferencia. El Cartagena suma 39Mirandés 37, al igual que el Alcorcón. En zona de descenso se encuentran: Andorra (35), Amorebieta (34), Albacete (22) y Villarreal B (33).

Todo apunta que, tanto por arriba como por abajo, la emoción va a perdurar hasta la última jornada y los próximos cuatro partidos, frente al Zaragoza, a domicilio, Sporting de Gijón y Espanyol en el Martínez de forma consecutiva y la visita al Racing de Santander se presentan cruciales para el Elche.

CLASIFICACIÓN LALIGA HYPERMOTINIÓN SEGUNDA DIVISIÓN. JORNADA 34:

1-Leganés 61

2-Espanyol 57

3-Eibar 55

4-Valladolid 55

5-Oviedo 54

6-Racing de Santander 53

7-ELCHE 53

8-Sporting de Gijón 52

9-Levante 51

10-Racing de Ferrol 51

11-Burgos 50

12-Tenerife 45

13-ELDENSE 42

14-Huesca 42

15-Real Zaragoza 41

16-Cartagena 39

17-Mirandés 37

18-Alcorcón 37

19-Andorra 35

20-Amorebieta 34

21-Albacete 33

22-Villarreal B 33