El Ilicitano certifica su ascenso a Segunda RFEF

Era una cuestión de tiempo. El empate de la semana pasada en Ontinyent lo dejaba de forma virtual y solo quedaba esperar el avance de las jornadas. Solo ha tenido que transcurrir una para certificarlo de forma matemática. El Ilicitano ya es campeón del grupo VI de Tercera RFEF y ha certificado su ascenso a Segunda RFEF, en la que jugará la próxima temporada.

El filial del Elche CF está protagonizando una temporada espectacular, en la que lleva 23 victorias, cuatro empates y solo dos derrotas. El último triunfo se produjo este sábado con goleada incluida, por 8-0, ante el colista Silla. 1-0: Rafa Núñez (4′), 2-0: Agulló (16′), 3-0: Gallego (31′), 4-0: Rafa Núñez (39′), 5-0: Héctor Peña (50′), 6-0: Iomar (68′), 7-0: Adam (77′), 8-0: Adam (81′) fueron los goleadores, ante una afición entregada.

Con ese resultado solo había que esperar que este domingo el Jove Español de San Vicente del Raspeig y el Ontinyent 1931, segundo y tercer clasificado respectivamente, no ganasen en sus visitas al Patacona y al Villarreal C. Y así ha sido. El Jove ha empatado a uno y el Ontinyent ha perdido 2-1. De esta forma, el conjunto que entrenan Ángel Donato y Nino suman 73 puntos y aventaja en 15 al Jove Español (58) y en 17 al Ontinyent 1931, con solo cinco jornadas y 15 puntos por disputar. Como el Ilicitano le tiene ganado el golavaraje particular al los sanvicenteros, se han proclamado matemáticamente campeón de grupo y, por lo tanto, obtiene el ascenso de categoría.

Un éxito casi sin precedentes. El filial del Elche es el mejor equipo de todas las categorías nacionales del fútbol español y a mediados de abril ha logrado subir de categoría. Un hito sin apenas parangón y que los jóvenes jugadores franjiverdes se han ganado a base de lucha, trabajo y el gran fútbol que han desplegado desde el principio de esta temporada histórica.

Ahora, la entidad franjiverde espera completar un curso que sería magnífico en el caso que su primer equipo también logre el ascenso a Primera División. De momento, el filial ya ha cumplido y en los próximo días está previsto realizar una celebración como se merecen los jóvenes jugadores del Ilicitano y su cuerpo técnico.