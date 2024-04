El Elche se queda sin apenas margen de error

Siete jornadas y 21 puntos son todavía muchos. Sin embargo, al Elche, tras saldar sus últimos cuatro partidos con un empate y tres derrotas y sumar solo un punto de 12 posibles, se le va agotando cada vez más el margen de error.

El equipo de Beccacece apenas puede fallar más si quiere conseguir el ascenso directo. Después de esta mala racha, el líder Leganés, al que visitará en la última jornada, se ha alejado a ocho puntos, cuenta con cuatro de ventaja sobre el segundo clasificado y tiene el ascenso bastante encarrilado.

La segunda plaza, que también da derecho a subir directamente, se ha distanciado a cuatro puntos y, además, hay hasta tres equipos: Eibar, Espanyol y Valladolid con los mismos puntos (58). Por lo que el conjunto ilicitano necesita recortar a los tres. Tiene el golaveraje particular perdido con el Eibar y empatado con el Valladolid, pero, en el general, los pucelanos cuentan con seis goles de ventaja entre los tantos a favor y en contra. En el caso de los pericos, visitarán el Martínez Valero dentro de dos jornadas.

Con este difícil panorama, a los franjiverdes no les queda otro remedio que ganar los dos próximos encuentros que van a disputar, de forma consecutiva, como local. Este próximo sábado 20 de abril (18.30 horas), frente al Sporting de Gijón, otro rival directo, que ocupa la quinta posición, con solo un punto más que el Elche; y el sábado siguiente 27 de abril, también a las seis y media de la tarde, al Espanyol, con el que perdió 2-0 en Cornellà-El Prat y debería superarle por más de dos goles para ganarle también el golaveraje particular.

Los jugadores del Elche saludan a la afición que acudió a despedirlos el pasado sábado antes de viajar a Zaragoza / ÁXEL ÁLVAREZ

El ascenso directo, en el que el equipo de Beccacece estaba apenas hace cuatro jornadas, se ha puesto muy complicado y los franjiverdes tendrían que hacer, prácticamente, pleno de puntos en las siete jornadas que restan si quieren conseguirlo. Tampoco es una utopía, porque el conjunto ilicitano se ha mostrado superior a todos su rivales en la mayoría de partidos. Pero debería corregir los errores defensivos que está cometiendo y, sobre todo, afinar mucho más la puntería de cara a gol.

No obstante, en caso de no poder subir directamente, el Elche tendría la opción del "play-off", que tiene mucho más factible alcanzar. La sexta posición está a solo un punto y ganando el sábado al Sporting (quinto) y si el Oviedo (sexto) no vence en Cartagena o el Racing de Ferrol (séptimo) tampoco lo hace en el campo del Villarreal B podría situarse hasta en la quinta plaza.

La lucha por el descenso, que también está muy igualada, puede ser un importante aliado del Elche, porque los equipos de la zona baja de la clasificación le pueden quitar muchos puntos a los de arriba.

Esta próxima jornada, además de los citados Cartagena-Oviedo y Villarreal B-Racing de Ferrol, el Valladolid (cuarto) visita al Amorebieta, que está protagonizando una remontada espectacular y ha pasado de estar colista y casi desahuciado casi toda la temporada a situarse a un paso de la permanencia.

A pesar de poder alcanzar la promoción, sería un largo y tortuoso camino, ya que el conjunto ilicitano debería superar dos eliminatorias y de cuatro equipo solo sube uno.

Por ello, los franjiverdes, a pesar de la dificultad que tienen por delante para alcanzar las segunda plaza, deben intentar apurar sus posibilidades de conseguir el ascenso directo. En ese sentido, los próximos dos partidos en el Martínez Valero se presentan vitales. Si el equipo de Beccacece es capaz de ganar al Sporting de Gijón y al Espanyol supondría un importante golpe de autoestima de cara a los últimos cinco encuentros, en los que se va a decidir todo.

Los jugadores franjiverdes con los seguidores que fueron a despedirlos el pasado sábado / ÁXEL ÁLVAREZ

La temporada del Elche está siendo muy irregular, pero como dicen el refrán: queda mucha tela por cortar y el conjunto ilicitano todavía no ha dicho la última palabra. Una buena racha, como fue la de cuatro victorias consecutivas antes de esta últimas jornadas, podrían cambiar las cosas de forma considerable y los negros nubarrones que se ven ahora podrían dar paso a unos esperanzadores rayos de sol.

El propio Beccacece, a la pregunta sobre la situación del equipo después de los últimos cuatro envites, comentó después del encuentro del pasado domingo en Zaragoza que "estamos ahí. Ahora tenemos dos partidos en casa, en los que tenemos que fortalecernos y volver a la senda victoria. Hay que mirar hacia adelante. Siempre lo veo con actitud y confiado por el desarrollo que muestra el equipo. Tener un punto de 12 lógicamente no es bueno, pero hemos sido superiores a los rivales. Esto funciona por los resultados, pero hay motivos de esperanzas por lo que uno ve. Este equipo siempre responde, tanto en casa como fuera y merece más de lo que tiene".

El técnico del Elche también afirmó, sobre el convencimiento de lograr el "sueño" que había manifestado una semana antes tras perder con el Oviedo: "Sin duda. Estoy convencido porque me lo demuestran los futbolistas. El día que no tenga esa confianza, lo diré. Pero demostramos que podemos ganar a cualquiera y hay que mantener la fe, seguir insistiendo y aprender de esos errores en detalles que nos están quitando mucho".

Por su parte, John Chetauaya, también quiere ver el vaso medio lleno tras perder en La Romareda. "Veníamos de tres derrotas consecutivas. Es un punto para darle valor, volver a sumar y, desde ahí, hacerlo bueno el próximo fin de semana en casa".

El canterano asegura que el equipo "está con muchas ganas y con mucha ilusión de jugar esos partidos ante nuestra gente, que nos da esa fuerza necesaria para poder conseguir la victoria".

CLASIFICACIÓN:

1- Leganés 62

2- Eibar 58

3- Espanyol 58

4- Real Valladolid 58

5- Sporting Gijón 55

6- Real Oviedo 55

7- Racing de Ferrol 54

8- ELCHE 54

9-Racing de Santander 53

10- Burgos 53

11- Levante 51

12- Tenerife 45

13- Huesca 42

14- Real Zaragoza 42

15- ELDENSE 42

16- Cartagena 39

17- Mirandés 38

18- Alcorcón 37

19- Amorebieta 37

20- Albacete 36

21- Andorra 35

22- Villarreal B 33

PRÓXIMA JORNADA 36ª

VIERNES 19 DE ABRIL

Tenerife-Leganés 20.30

SÁBADO 20 DE ABRIL

Amorebieta-Valladolid 14.00

Villarreal B-Racing de Ferrol 16.15

Racing de Santander-Levante 16.15

ELCHE-Sporting de Gijón 16.15

Huesca-Real Zaragoza 16.15

DOMINGO 21 DE ABRIL

Espanyol-Andorra 14.00

Eibar-Alcorcón 16.15

ELDENSE-Albacete 16.15

Mirandés-Burgos 18.30

LUNES 22 DE ABRIL

Cartagena-Oviedo 20.30