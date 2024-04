Mario Gaspar y Mourad, los señalados del Elche en el empate frente al Zaragoza

Mario Gaspar fue el autor del gol que ponía al Elche CF 0-1 en su visita al estadio de La Romareda, frente al Real Zaragoza. El jugador noveldense anotó su tercera diana de la temporada, pero al igual que sucedió hace cuatro jornadas contra el Levante, su tanto no terminó siendo decisivo y no colmó las aspiraciones y el objetivo de ganar del conjunto ilicitano. Además, el defensa franjiverde, al que Beccacece le pide incorporarse al ataque como un centrocampista más, incluso como un delantero, en fase ofensiva; quedó señalado en el gol de la igualada de los maños, en el que no pudo frenar a Iván Azón.

Mario intenta frenar a un jugador del Real Zaragoza, durante el partido de este domingo en La Romareda / MIGUEL ÁNGEL GRACIA/EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Mario marcó su primer gol del curso en la primera vuelta, en el estadio Martínez Valero, frente al Amorebieta. En el Ciutat de València anotó el 0-2, en su partido 25 con más de 45 minutos, que le permitía ampliar su contrato por una temporada más, que parecía sentenciar el choque ante el Levante. Pero el Elche no pudo aguantar el resultado y vio como el Levante le remontaba el encuentro. Y en los dos últimos goles, como reconoció el propio Beccacece, Mario no estuvo afortunado a nivel defensivo y cometió fallos individuales.

Este domingo en La Romareda pasó algo parecido. El futbolista de Novelda abría el marcador, tras desviar con la punta del pie una falta lanzada por Nico Castro. El conjunto ilicitano recogía el premio a su mejor fútbol, pero, otras vez en una acción puntual, Mario se vio superado en velocidad por Iván Azón que terminó empatando el encuentro.

Mario recibe las felicitaciones de sus compañeros tras marcar el 0-1 contra el Real Zaragoza / MIGUEL ÁNGEL GRACIA/EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

El defensa franjiverde empañó, en otro error individual, su buen encuentro ante el Zaragoza.

Mourad, el otro señalado

El otro señalado del choque en la capital aragonesa fue Mourad. El delantero del Elche tuvo dos grandes ocasiones, Una en el minuto 51, completamente solo ante Edgar Badia, que mandó alto de forma incomprensible para anotar el 0-1. Y una segunda, en el 60, después de un centro de Tete Morente, en la que también, en buena posición, no acertó con la portería contraria.

Mourad, durante el calentamiento previo al choque contra el Real Zaragoza / E.C.F.

El atacante hispano-marroquí no estuvo afortunado y fue sustituido en el minuto 80 por Manu Nieto. Su actuación ha vuelto a desesperar a buena parte de la afición, que ve como el Elche no tiene en Mourad ese delantero diferencial que se necesita para marcar las ocasiones que se presentan y poder ganar los partidos. Un lastre que lleva ocurriendo durante la mayor parte de la temporada.