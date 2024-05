El Elche cambia de entrenador de porteros tras el rifirrafe con Beccacece en Santander

En el tramo decisivo de la temporada, a cuatro jornadas del final de la liga, y tras el insólito show del pasado sábado en el banquillo de El Sardinero, el Elche ha decidido cambiar de entrenador de porteros. Miguel Escalona, expulsado en Santander por el entrenador Sebastián Beccacece en pleno partido sin motivo explicado, no ha participado ya en la sesión de este jueves. Su lugar lo ocupará Jesús Unanua, un viejo conocido del Martínez Valero.

El sábado las cámaras de televisión mostraban una imagen extraña mediada la segunda parte, con Beccacece alterado dirigiéndose a varios miembros del banquillo franjiverde. Entre ellos un Escalona que acabó marchándose al vestuario. No lo había decidido el árbitro sino su propio entrenador. Beccacece no quiso dar explicaciones al ser cuestionado en rueda de prensa, limitándose a asegurar que no recordaba lo ocurrido.

Días después, Escalona ya no entrena a los porteros del Elche. Pese a que aparentemente venía desarrollando su trabajo con normalidad durante la semana, este jueves el encargado de preparar a Dituro y San Román ha sido Jesús Unanua. De este modo, Escalona pone fin a una etapa en el club ilicitano que ha durado casi cinco temporadas. Llegó en 2019, de la mano de Pacheta.

Tres porteros esta temporada

Este curso, la portería había sido uno de los puntos de conflicto en el Elche, con tres guardametas jugando a lo largo de la temporada. Edgar Badia empezó bajo palos, como venía siendo habitual en las últimas temporadas. Tras la séptima jornada, Beccacece decidió otorgarle la titularidad a San Román, pese a que había sido fichado con un claro rol de suplente. El benidormense mantuvo la plaza hasta el fichaje de Dituro. El argentino, nada más aterrizar en el club, fue titular.

Jesús Unanua, durante un reportaje con INFORMACIÓN, cuando militaba en el Alicante / Antonio Amorós

El nuevo entrenador de porteros del Elche, aún no oficializado por parte del club, regresa a la entidad ilicitana, en la que fue jugador durante dos temporadas entre 2004 y 2006, discutiéndole la titularidad a Willy Caballero. También jugó en el Alicante, donde se retiró, y previamente a su etapa franjiverde en Osasuna, Albacete, Leganés y Villarreal. Como preparador de porteros ha ejercido el puesto en Villarreal (2011-2020), Alavés (2021) y Levante (2022-2024) en cuerpos técnicos liderados por Javi Calleja, Marcelino García Toral, Fran Escribá, Juan Carlos Garrido, Julio Velázquez, Miguel Ángel Lotina, José Francisco Molina y Luis García Plaza.