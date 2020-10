El sector del ocio nocturno ha protagonizado este mediodía unas contundente protesta, en forma de cacerolada, por las calles del centro de Elche en la que han reclamado ayudas directas para sus negocios, que llevan ya nueve meses cerrados. Del mismo modo, califican de ilegal la propuesta de permitir a los pubs sacar terrazas, ya que dicen que no beneficia casi a ningún pub porque no tienen terrazas o las que tienen no alcanzan para sostener el peso del negocio.

Los representantes del ocio nocturno también aseguran que esta medida es ilegal porque choca con la prohibición del Gobierno central y la conselleria. Añaden que esas resoluciones tipifican las aperturas como delito grave contra la salud pública. Por último, denuncian que se sienten engañados por el equipo de gobierno, que les prometió el pasado mes de agosto contratar actuaciones en directo, poder sacar música a las calles y otras medidas más para revitalizar sus negocios y luego las negó alegando que no podían realizarse concentraciones y aglomeraciones.