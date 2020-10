El alcalde de Elche, Carlos González, y los concejales de Cultura, Marga Antón, y de Turismo, Carles Molina, han visitado hoy el rodaje de la película “Espíritu Sagrado” que el director ilicitano Chema García Ibarra está llevando a cabo desde principios de octubre en diversas localizaciones de la ciudad, con el barrio de Carrús como espacio principal. Desde Visitelche se han cedido espacios municipales como enclaves fílmicos, ha señalado González, lo que supone una gran apuesta del Ayuntamiento por las producciones cinematográficas. Por su parte, el cineasta ha expuesto al alcalde las líneas maestras de este largometraje basado en ciencia ficción sobre ovnis y sucesos paranormales.

El regidor ilicitano ha reiterado el apoyo municipal al trabajo que viene desarrollando Chema García Ibarra a lo largo de los últimos años, que le ha llevado a recibir premios y reconocimientos a nivel internacional, y ha destacado que “esperamos que pronto se proyecten imágenes de Carrús, uno de los barrios más representativos de Elche, en el Festival de Cannes o en el de la Berlinale”.

Asimismo, González ha agradecido la apuesta de las productoras por la ciudad y ha mostrado su voluntad por fomentar en el municipio esta industria que genera empleo y trabajo ya que esta película tiene un presupuesto de más de un millón de euros y en ella participan más de 40 actores y 200 figurantes.

El audiovisual, que está realizado por dos productoras españolas, Jaibo Films y Apellaniz y de Sosa; una francesa, La Fábrica Nocturna; y otra turca, Teferruat Films, cuenta además con el respaldo de Televisión Española y Movistar para su proyección.

Chema García Ibarra nació en Carrús en 1980 y permaneció allí hasta el año 94. Estudió en el centro escolar Festa d’Elx y pasaba las tardes en el taller de aparado donde su abuela y su tía trabajan. “Viví en el barrio intensamente hasta los 13 años, por eso he querido rodar aquí en Carrús, lo conozco muy bien, sé cómo es la gente, los lugares, además es un sitio que desde que me fui hasta ahora no ha cambiado demasiado, sigue el mismo tipo de construcción, mismo tipo de gentes, las calles. Es un sitio que permanece y que sigue teniendo su esencia en el tiempo y eso me gusta”, ha declarado el director de “Espíritu Sagrado”.