Joves CC OO Vinalopó – Vega Baja ha instado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche y a la Concejalía de Movilidad Sostenible a adoptar medidas encaminadas a mejorar el servicio que se presta en Bicielx. "Actualmente el servicio no se presta durante toda la noche, con un horario de 00:00 horas a 5:30 horas, lo que dificulta el uso sobre todo para aquellos jóvenes trabajadores que tienen su empleo en el sector de la hostelería y que acaban a altas horas de la noche y o bien no tienen vehículo propio, o bien no hay ya servicio de transporte colectivo. Pedimos por tanto la ampliación del horario las 24 horas, ya que no requiere mayor inversión, tan solo que se puedan ampliar el horario de uso de las bicicletas", explican en una nota.

Joves de Comisiones añaden que "consideramos positivo que se haya ampliado el reparto de las estaciones en los barrios periféricos y en las pedanías, dado que la distribución es manifiestamente mejorable porque es desigual dependiendo de barrios y zonas, hasta ahora con menos presencia en Carrús o El Pla, que tienen la mayor densidad poblacional, y en otras zonas en expansión o relativamente nuevas. En cualquier caso, la cuestión que estimamos fundamental es que de cara al proceso de normalización, en la que la juventud empieza a volver a sus puestos de trabajo y previsiblemente se va a eliminar el toque de queda, aquellos trabajadores que tienen su empleo en la hostelería y restauración pueda disponer del mencionado servicio de transporte para cuando finalice su jornada laboral, ya que a medianoche no queda transporte público activo".

En un comunicado explican que "entendemos que es una forma de asegurar unas condiciones algo más igualitarias de cara a las condiciones de trabajo con respecto a quien no dispone de vehículo propio, y es por por esto por lo que iniciamos una campaña para la ampliación del horario de uso de Bicielx, de forma que sea realmente una opción de transporte para la juventud trabajadora que tiene estos problemas cuando acaba su jornada laboral a altas horas. Ha de ser una apuesta importante ahora que se va recuperando la normalidad poco a poco. La bici representa además una buena alternativa como transporte como se ha visto con la pandemia, donde los autobuses han ido hacinados en horarios punta de entrada y salida de los institutos".