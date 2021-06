Las aparadoras recogen más de 44.000 firmas por el reconocimiento de sus años trabajados

La Asociaciación de Aparadoras de Elche ha decidido impulsar una iniciativa a través de internet para exigir el reconocimiento de los años trabajados en el sector, un requisito imprescindible para poder tener derecho a una pensión o a una prestación por desempleo cuando son despedidas.

"Nosotras somos las que hacemos los zapatos, las aparadoras. Llevamos toda la vida trabajando para grandes y pequeñas marcas que nos pagan un salario de miseria y que rara vez nos hacen un contrato laboral", señala Isabel Matute, portavoz de la asociación e impulsora de esta protesta. "Yo he trabajado más de 50 años y solo tengo cinco cotizados, ¿cómo voy a sobrevivir con una pensión tan baja?”, añade la activista.

Matute asegura que el trabajo de las aparadoras provoca muchísimos problemas de salud y no se cumplen las medidas de seguridad necesarias ni existe nadie responsable al respecto. "Al ser un sector tan precario, no tenemos derecho a paro ni a una jubilación. Nuestras jornadas de trabajo son de 10 a 11 horas. Nuestro convenio no se cumple en la mayoría de los casos y estamos cansadas de ser invisibles”

El trabajo de aparador es uno de los procesos más importantes del calzado en Elche y es un sector ampliamente feminizado que tiene su origen en los años 60 con el crecimiento industrial de la ciudad, motivo que según la portavoz hace patente "la brecha de género que existe en este trabajo".

La iniciativa pretende llegar a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz para que escuche su petición y ponga fin a la precariedad en el sector del calzado.