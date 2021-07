«Seguimos buscando medicación para evitar la evolución de la artrosis»

¿En qué ha avanzado la Medicina desde que vienen celebrando este congreso?

Augurábamos con el primero que vendrían los medicamentos biológicos por cultivos celulares, que a través de genes que se producen en las células y producen anticuerpos bloquean determinadas moléculas que aparecen en las enfermedades autoinmunes sobre todo en artritis reumatoide, lupus o artritis psoriásica. Estos medicamentos que vamos empleando desde 2004 han permitido a esta gente con enfermedad autoinmune llevar una vida prácticamente normal. Antes se deterioraban en pocos años y se quedaban inválidos.

¿Y qué ha pasado con las enfermedades degenerativas?

Especialmente la gota, artrosis o osteoporosis son muy prevalentes. Con el tiempo han salido muchas especialidades para administración de mórficos, intratecales o por vías intravenosas.

¿Cómo identificar estas enfermedades?

En la artritis cuando hay inflamación el dolor empieza, se mantiene y cada vez es más y continuo, y si no se controla la articulación se destruye. Mientras que en la artrosis el dolor es momentáneo, intermitente solo cuando entra en función el aparato lesionado. Sobre la artrosis estamos empeñados en controlarla o evitar llegar a una prótesis. Con el paso del tiempo, el envejecimiento es elemento principal de batalla para evitar el deterioro rápido para una calidad de vida larga.

¿Está aumentando la detección en jóvenes?

La artritis puede afectar a cualquier edad. Hay niños en tratamiento y de hecho la artritis reumatoide acontece sobre todo a mujeres jóvenes de 20,30,40 años, mientras que en las degenerativas el segmento evidentemente es más mayor y puede empezar a partir de los cincuenta y tantos con artrosis primaria de manos, por ejemplo. También hay que prevenir el deterioro del cartílago porque la osteoporosis empieza en las mujeres al terminar la regla y hay que medir la masa ósea para que no progrese la pérdida y lleguemos a la fractura espontánea.

¿Qué puede acrecentar estas patologías reumáticas?

La calidad de vida ha mejorado mucho pero uno de los factores que incrementa la artritis reumatoide y otras enfermedades reumáticas es el tabaco. Para la gota es interesante llevar una alimentación correcta sin proteínas y alcohol de alta graduación, sin cerveza. En las enfermedades inflamatorias interesa la ingesta de ácidos grasos insaturados como aceite de oliva, pescado azul o frutos secos.

¿La situación socio económica del paciente afecta?

Se ha visto que el índice de vida cuando es más precario hay más sintomatología reumatológica y evoluciona peor en enfermedades incluso de tipo autoinmune. La precariedad social conduce a unas enfermedades autoinmunes más frecuentemente. Probablemente el sistema ambiental crea una serie de tóxicos que facilitan la aparición de estas enfermedades autoinmunes.

¿Se da una mayor detección precoz?

Los médicos de familia que es la primera línea están más sensibilizados ante los fenómenos de afectación reumatológica y para estas manifestaciones están mejor formados y nos derivan realmente a los enfermos. En el área de Elche el tiempo de espera son entre dos o tres semanas como mucho para ver a un paciente, es un periodo corto.

¿Qué nivel de ingresos hay?

Prácticamente no hay ingresos porque se solventa todo en el hospital de día cuando es una medicación o hay que poner intravenosa, y los enfermos que antes se deterioraban porque no teníamos medicación biológica hoy en día están controlados. Generalmente nos ingresan por patologías de otras especialidades que no pueden valorarlo de entrada como las ciáticas, afectaciones neurológicas o algún aplastamiento vertebral por osteoporosis, pero esos enfermos que en mi época de residente ingresaban y teníamos 10 o 20 ya no existe. Es más, si hay ingresos en reumatología se puede considerar que el servicio no está funcionando bien.

¿Cómo está avanzando el tratamiento?