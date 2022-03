«España va a poder comercializar un colirio para ganar vista de cerca y retrasar el uso de gafas»

¿Qué supondrá este nuevo colirio?

Digamos que es la punta de lanza y lo que viene detrás es mucho. Este colirio no me entusiasma tanto, médicamente hablando, como lo que viene, porque no sólo estamos buscando otros medicamentos que hagan esto, que reduzcan la pupila, si no medicamentos en fase dos o tres de investigación que van directamente al cristalino, lo suavizan y lo rejuvenecen. El gran avance en las gotas vendrá cuando estos colirios que rejuvenecen el cristalino sean comercializados. Y hay un gran impacto poblacional, ya que más de 1.800 millones de personas tenían presbicia en 2015 y se calcula que 2.100 millones la tengan en el 2030.

¿Hay una evolución en el tratamiento de la presbicia?

Hoy en día hemos avanzado muchísimo en corregir la presbicia, en rejuvenecimiento ocular con técnicas como lentes intraoculares, pero realmente hay una franja de pacientes que tienen entre 46 y cuarenta y muchos, son hipermétropes bajos que tampoco se van a hacer una cirugía de quitar el cristalino para tratar la presbicia y las gotas tienen una cabida muy importante.

¿Cómo actúa este medicamento?

Lo que hace es disminuir el tamaño de la pupila y aumenta la acomodación, que es lo que perdemos con la presbicia, el enfoque, básicamente, que hace el cristalino. Estas gotas reducen la pupila con un efecto estenopeico, utiliza ese principio de poner un filtro pequeño para que entre la luz. El truco está con eso en no perder visión lejana y ganar cercana, el secreto mágico de todas esas fórmulas es conseguir un medicamento que te dure en el tiempo, que te consiga mejorar la agudeza visual cercana.

¿Hay contraindicaciones?

La pilocarpina, que es el componente estrella de este medicamento, sabemos que causa ciertas cosas como enrojecimiento, dolor de cabeza, inflamaciones leves, entonces hay que buscar la concentración óptima o los complementos necesarios para que no causen estos efectos y pueda ser un medicamento útil. Creo que cuando exista tendrá un gran impacto de venta porque con una gotita que te pongas para salir por la noche podrás ver la carta de un bar, y pues mucha gente lo va a usar, y aparentemente sin unas contraindicaciones importantes.

¿Evitará este tratamiento pasar en algunos casos por quirófano?

Lo que hacemos con este producto es prolongar el tiempo para no usar gafas de cerca para leer hasta los cincuenta y pocos. Los medicamentos que van directamente al cristalino van a prolongar la vida sana. Este que tenemos ahora no prevendrá la presbicia ni la catarata pero aumentará el tiempo para no necesitar gafas.

¿Para cuando se espera la comercialización en España?

La comercialización dependerá de los procesos que pase por el Ministerio de Sanidad y demás, por eso no podemos saber fecha concreta pero muy pronto, ya que no debería tardar mucho porque los componentes no son novedosos como la pilocarpina, que es el componente estrella y está aprobado desde 1974 como tratamiento farmacológico en el ojo, lo que falta es la aprobación para la presbicia. En Estados Unidos ya está comercializado desde hace poco porque ha pasado por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos).

¿Qué novedades destacaría del congreso Faco Elche?

Donde creo que más se está avanzando es en la parte de la presbicia, ya no sólo en gotas, como lentes nuevas. Tenemos muchas lentes intraoculares para mejorarla y ahora se busca una lente que prolongue la facilidad de foco. Las lentes trifocales actuales están basadas en dividir la luz y nosotros buscamos lentes que den profundidad de foco. Y aquí se han presentado todas estas lentes como las de rango extendido que tienden a dar una visión más fisiológica tratando de imitar nuestro cristalino real.

Faco Cornea también es un buen expositor...

Allí hemos visto casos sorprendentes de recuperación de pacientes que hasta hace pocos años eran completamente ciegos e irrecuperables por lesiones corneales, quemaduras, pérdidas de células limbares y que recuperan visión con trasplantes y pueden mejorar muchas patologías que antes estaban muy limitadas.