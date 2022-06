El alcalde de Elche pide a la Diputación que opte por el Aula CAM como sede de la Diputación

El alcalde de Elche tiene clara cuál es la decisión que debe tomar la Diputación sobre el edificio que acogerá su futura sede institucional y cultural en la ciudad como anunció este jueves el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón. Las dos opciones que baraja el organismo son la adquisición del edificio del Aula de la Fundación CAM o los antiguos cines Capitolio y, para Carlos González, la elección debe ser la primera. Así lo ha señalado en una comparecencia para valorar la visita y conferencia de Mazón ante 200 empresarios ilicitanos en el Parque Empresarial. El principal anuncio que realizó el presidente de la Diputación fue, precisamente, ese, que la Diputación de Alicante tendrá una sede permanente en Elche en uno de esos dos edificios con una inversión de entre 4 y 5 millones de euros y que la adquisición del inmueble elegido, lo que corresponderá al criterio de los técnicos, se hará este mismo año.

González ha explicado que la preferencia del Ayuntamiento en que la Diputación adquiera el Aula de la Fundación CAM y no el Capitolio, es por el interés que tiene la Universidad CEU-Cardenal Herrera en adquirir el segundo inmueble, propiedad de Inditex, para impartir una nueva titulación. "Intentamos, así, que encajen todas las piezas del puzle", ha indicado el regidor ilicitano. Carlos González asegura que le consta que el CEU sigue interesado en la adquisición del edificio que hasta 2020 acogió una tienda de Zara en el centro histórico de Elche. No obstante, a pesar de las avanzadas negociaciones que mantiene la institución académica con el grupo Inditex de Amancio Ortega, el problema que tiene esta operación es que para que el CEU amplíe sus instalaciones en Elche es primordial que aumente su oferta formativa. La primera intención de la universidad es ofrecer Odontología en el plazo de tiempo más corto posible. Así, como ha confirmado el propio González, la universidad está a la espera de que se le autorice al CEU la implantación de una nueva titulación por parte de la Conselleria de Educación. La universidad, perteneciente al CEU San Pablo, vincula la operación de compraventa del edificio que ocupaban los míticos cines Capitolio al visto bueno de Educación a impartir una nueva titulación. La universidad lleva más de dos años trabajando en el proyecto de ampliar sus estudios en Elche con ese grado. "La implantación de una titulación de esa universidad daría vida al centro histórico y comercial y entraría dentro del modelo que queremos de ciudad", ha insistido el alcalde de Elche en este sentido.

González ha valorado positivamente que la Diputación de Alicante se implante en el centro de Elche y agradece que el presidente de la institución Carlos Mazón, le trasladara su pretensión hace unas semanas. "Le ofrecí mi criterio y ayuda a la hora de seleccionar el inmueble a adquirir", ha indicado González. El alcalde espera que la institución opte finalmente por el edificio de la Fundación CAM y que se trate de una actuación integral "con todos los elementos que conforman ese edificio, como la sala de exposiciones en los bajos del edificio y el resto de plantas que constituyen lo que fue el antiguo casino". Así, Carlos González pedirá al presidente de la Diputación que encargue un proyecto de rehabilitación para el edificio del antiguo casino, que por la falta de actividad e inversión desde hace años ha experimentado un cierto deterioro. "Un edificio de esa naturaleza requiere una actuación rehabilitadora que recupere el valor patrimonial e histórico de esta naturaleza", ha manifestado. Mazón señaló este jueves que la Diputación tiene previsto actuar en el edificio que adquiera, y reconoció haber mantenido contactos con los dirigentes de la Fundación CAM para conocer la tasación, precisamente, de ese inmueble, el que parece estar mejor situado para convertirse en la nueva sede de la institución provincial en Elche.

González ha añadido que el Ayuntamiento pretende que la la Diputación favorezca un uso cultural de las instalaciones que adquiera, lo que Mazón ya anunció este jueves. De hecho, señaló que la sede será institucional, pero no operativa, y con un marcado carácter cultural y acoja exposiciones y conciertos con fondos pictóricos del Mubag y arquitectónicos del Marq, así como parte de la amplia agenda que maneja el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert y también conciertos de la Orquesta ADDA Sinfónica. "Le pido a Mazón que materialice de forma inmediata la adquisición del inmueble dado que queda sólo un año para el fin del mandato", ha expresado el alcalde de Elche.

Deuda histórica y agravio comparativo con Alicante

El alcalde de Elche, el socialista Carlos González, también ha valorado muy positivamente que Carlos Mazón este jueves la "deuda histórica" de la Diputación con Elche y el "déficit crónico inversor", aunque añadió que con los proyectos anunciados ante el Círculo de Empresarios de Elche y Comarca (Cedelco) no es suficiente compensación. "Han sido dos décadas de agravio comparativo con la inversión que se realizaba en la ciudad de Alicante", ha lamentado el regidor. González ha puesto como ejemplo que, sólo con dos actuaciones que ha llevado a cabo la institución provincial en la capital alicantina, el ADDA y el Marq, "suman más de 100 millones".

Sobre el agravio comparativo, el alcalde ha añadido que "Alicante y Elche son las dos ciudades más grandes de la provincia de Alicante y deberían haber tenido inversiones semejantes", y, al no haber sido así, "se ha generado una brecha entre una ciudad y otra incomprensible, injustificada e injustificable". Lo que, a juicio de Carlos González, si el actual presidente de la Diputación "quiere corregir el daño causado, tendrá que llevar a cabo más actuaciones". "Queda recorrido aún para compensarlo", ha indicado y ha criticado que se haya relegado históricamente a Elche "al furgón de cola en inversión por parte de la Diputación".

González ha criticado que Mazón hablara de 41,5 millones de euros de inversión en Elche y haya incluido en esa cifra gasto corriente "que no es inversión, como el gasto en bomberos".

Palacio de Congresos

Sobre el Palacio de Congresos, el alcalde ilicitano, ante las críticas del presidente de la Diputación respecto a que su institución está a la espera del informe de tráfico y de la expropiación de los terrenos, que debe hacer el Ayuntamiento, antes de poder llevar a cabo la licitación de la redacción del anteproyecto, ha señalado que no se deben ligar ambos asuntos. Así, señala que, tal y como acordaron en reuniones técnicas "a las que no acude el presidente de la Diputación", la redacción del anteproyecto no debe estar ligada a la expropiación de los terrenos. "Debe avanzarse, sin ánimo de discrepar, en la redacción del anteproyecto mientras que se está a la espera de la expropiación", indicó el regidor. González ha adelantado que el Ayuntamiento ya ha iniciado el expediente de expropiación forzosa de los terrenos situados en la avenida de la Universidad pero que "tardará meses" en concluirse. Así, se planteó a la comisión técnica que se deben hacer actuaciones simultáneas para ganar tiempo.

Sobre el centro congresual, el presidente de la Diputación avanzó que la institución ya ha consignado, tras su aprobación en junta de Gobierno, los 4,5 millones de euros que se invertirán en la compra del solar que albergará el Palacio de Congresos y que está ultimando el pliego para la licitación del estudio, proyecto y ejecución del futuro edificio «para ganar tiempo», indicó Carlos Mazón. El Ayuntamiento debe realizar la expropiación forzosa para la adquisición de un solar de aproximadamente 5.000 metros cuadrados en la avenida de la Universidad, frente a la UMH y junto a la estación de autobuses.