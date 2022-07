La DOP afina las pruebas de calidad de la granada mollar para llegar a más mercados

La Denominación de Origen Protegida de la granada mollar da un salto en sus pruebas de calidad para tratar de obtener más certificados europeos del fruto. Hasta el momento los técnicos estaban trabajando unos parámetros de acidez y maduración que no terminaban de afinar al completo, por lo que había un margen de error que terminaba teniendo repercusiones a la hora de la comercialización y hacía más complicado el estudio de la granada en laboratorio.

Y uno de los aspectos más importantes: no se terminaba de cumplir el pliego de condiciones por lo que la granada mollar no lograba aspirar a tener la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditaciones (ENAC).

Sin embargo, la Conselleria de Medio Ambiente ha admitido la modificación planteada en junio por la junta rectora del consejo regulador de modificar el pliego, con la finalidad de cambiar la medición de un parámetro físico-químico del zumo de granada por otro más adecuado y preciso a través del pH.

Según Sylvia Queijas, directora de calidad de la DOP, no podían solicitar la certificación antes citada «hasta que no cumpliéramos al 100% los resultados de las actas». Esperan, por tanto, que ahora se pueda conseguir este objetivo, ya que podrán empezar el proceso para entrar a certificarse por esta vía, lo que permitirá obtener un plus de confianza de la granada mollar.

En estos momentos está amparado por el Consejo Regulador de la Granada Mollar de Elche y el de Denominación de Origen Protegida Europea con un número de control que garantiza la trazabilidad del producto, lo que ya de por sí garantiza a los consumidores que es un producto de calidad que está vinculado a una zona geográfica determinada y que está sometido a muchos más controles y requisitos que cualquier otra granada. Aún y así, a la DOP ahora se le abre ahora la oportunidad de seguir mejorando.

Tal y como indican desde la denominación de origen, hasta la fecha la determinación de la acidez y maduración presentaba ciertas dificultades a la hora de medirse en el campo, como en almacén, porque al tratarse de un producto minoritario no existen dispositivos diseñados para calibrar específicamente ambos parámetros la granada.

Como alternativa se venían empleando otros sistemas como medidores de acidez del tomate, teniendo en cuenta que se trata de dos frutos similares en cuanto a maduración y acidez «pero nos dimos cuenta de que no nos vale, aunque la acidez sea parecida, las condiciones cambiantes de los almacenes, porque en invierno hace mucho frío, hay viento, humedad... y eso hace variar y no nos daba la acidez que aparecía en el pliego», indica

Así las cosas, se eliminará del pliego de condiciones el índice de madurez, que se obtenía a través de ese índice de acidez cítrica que ahora se medirá a través del pH de una forma general que tendrá un baremo de 1 a 14. De igual forma, se mantendrán las mediciones de grados Brix con las que se obtiene el dulzor del fruto.

Entienden que esta reformulación será más efectiva ya que antes se estudió cotejar los datos de campo y compararlos con el laboratorio, sin embargo es un trabajo laborioso y poco ágil. Así las cosas, ahora que Medio Ambiente ha autorizado este cambio el consejo regulador hará una inversión para adquirir nuevos aparatos que midan el pH.

Queijas apunta, igualmente, que estos avances irán en el camino de que se puedan mejorar los niveles de comercialización.

Calidad extra

Sólo en la pasada campaña se han registrado 13.800 toneladas de granadas con categoría extra y primera, a pesar de que el pasado año hubo grandes cotas de granada de segunda y cítrica, que se utiliza por ejemplo para hacer zumo y mermeladas y que no entra en el paraguas de la denominación, debido a que se vio afectada la producción por los temporales.