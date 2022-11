La producción de dátiles «in vitro» cae a la mitad en Elche por alteraciones en la floración

La producción de dátiles «in vitro» cae a la mitad en un año por alteraciones de la floración mientras que se da la paradoja de que la mayoría de palmeras tradicionales que hay en Elche, que son ornamentales, y con las que apenas se logra hacer negocio, están cargadas de dátiles.

Esta es la estimación que en plena cosecha hacen desde la cooperativa Datelx, que se dedica a la preparación del producto local y que el año anterior produjo unos 12.000 kilos. Pascual Urbán, presidente de la entidad que aglutina a cerca de una decena de productores, explica que durante la floración hubo mucha humedad que influyó en que el dátil, las aceitunas o las granadas no cuajasen lo suficiente, lo que ha tenido efectos.

Ello, sumado a que tras las lluvias vinieron días de sol provocó la proliferación de mosquitos y moho, «por lo que parece que nos hayan caído las siete plagas este año», señalan, al tiempo, desde la asociación de productores de dátil en Elche.

Dos realidades en Elche con los dátiles

Si bien, hay dos realidades en la ciudad, porque las palmeras tradicionales, las que se ven en la mayoría de huertos, han cargado tanto de dátiles que es muy común estos días ver las calles repletas de este fruto estrellado tras las pisadas de los viandantes.

Sin embargo, la inmensa mayoría del fruto que deja este tipo de palmeras se deshecha porque termina cayéndose sin que nadie lo recoja, ya que son pocos los agricultores que comercialicen con él porque apenas su salida está en el mercado de kilómetro cero, a diferencia de las variedades meljour y confitera, «in vitro», que sí que reclaman grandes superficies y las ciudades más grandes del país.

"Cinco millones de kilos"

Precisamente desde la asociación de productores entienden, como han manifestado otras ocasiones, que no se están gestionando correctamente los recursos que aporta el Palmeral.

«Hemos hecho estimación de que se producen cinco millones de kilos al año, porque hay 200.000 palmeras. De esas más o menos el 50% son hembras productoras que de media pueden cargar 50 kilos. Hay muchos dátiles buenos pero se paga por llevarlos al vertedero en lugar de aprovecharlos», critica el colectivo en relación a los ejemplares que no son «in vitro» que hay en los múltiples huertos históricos.

Señalan, de igual forma, que falta más explotación de las variedades que más se comercializan, por lo que en términos generales, y a pesar del potencial que tiene Elche, no se genera todo el dátil que el mercado pide.

Bajada en la facturación

Es por ello que desde la asociación prevén que, con los números que ahora manejan, los productores tendrán mucha menos facturación «porque tampoco puedes vender el dátil más caro si has producido menos porque tienes la competencia del dátil tunecino».

Es decir, que si ya lo tenían complicado por competir con mercados extranjeros, ahora puede recrudecerse la entrada del sello ilicitano en el exterior.

Datelx aprovecha para defender el producto local frente al que viene de Marruecos y Argelia «porque allí les cuesta muy barato ya que sólo el precio de venta de aquí es inferior al precio de coste nuestro, y luego la gente no mira si están medio desecados, si es más dulce o no, allí no ponen pegas a controles del picudo, mientras que aquí sí y la calidad nuestra es mucho mejor».

Si bien, a nivel particular cada productor está detectando una situación en esta campaña. Paqui Serrano, también artesana de la palma blanca, destaca que por el calor que ha hecho al arranque de cosecha tienen que ser más rápidos para recoger las variedades antes de que el fruto caiga o se estropee.

Aún y así, exponen que las palmeras más tardías se están retrasando y, dentro de los cambios climáticos, creen estar teniendo buena campaña porque hay tramos del día en los que las temperaturas no son tan altas.

Los clientes llaman

Antonia Miralles, otra de las veteranas productoras locales sí que nota que la cosecha va con retraso ya que incluso han tenido muchas llamadas de clientes preguntando cuando empezarían y no pudieron ni exponer una muestra en la fireta del Camp d’Elx hace unas semanas.

Trabajan con unas 90 palmeras «tradicionales» y unas 150 "in vitro" y sólo trabajan con el dátil fresco, que «es algo limitado porque lo nuestro es una cosa como el pescado, la venta sale fuera por toda España, a Francia y tiene que ir preparado».

Todavía está a la expectativa de cómo se pagará y tiene dudas sobre la rentabilidad que sacará esta temporada porque «ha subido el jornal, el abono y el agua, una barbaridad».

Datelx se queda sin sitio para trabajar en l'Hort del Gat

La cooperativa Datelx resalta que están teniendo complicaciones para preservar el dátil que se produce de palmeras «in vitro» porque se han quedado sin el espacio cedido por el Ayuntamiento en l’Hort del Gat, donde desde hace años guardan en neveras los dátiles para su posterior comercialización. Exponen que debido a las obras de remodelación del espacio, que albergará el Casal fester, ya no pueden utilizar, al menos temporalmente, el sótano donde refrigeraban la recolecta para su preservación. Temen pérdidas de parte de la cosecha y ahora cada cultivador de la cooperativa está trabajando como puede, con ayuda de medios como los de la asociación de productores.