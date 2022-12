El Hospital General de Elche tiene la práctica totalidad de las camas ocupadas, en su mayoría, con pacientes afectados por el virus respiratorios sincitial, bronquiolitis y la gripe, así como cerca de una veintena de ingresos por coronavirus. Esta situación, a las puertas de la Navidad, está forzando que se estén dando altas precoces para prestar asistencia a los casos más graves, según alerta el sindicato Comisiones Obreras. Si bien, la versión de fuentes de la dirección del hospital es que la ocupación está al 95% y que no se ha tenido que optar por el aplazamiento de operaciones programadas, por lo que aseguran que la actividad se está prestando con normalidad, a pesar de que son unas fechas complicadas por el aumento de los catarros y sus complicaciones, sobre todo patologías infantiles, señalan.

Esperas en Urgencias

Aún y así, desde el sindicato reprueban que la Conselleria de Sanidad no ha reforzado estos meses el número de enfermeras ni auxiliares de Urgencias, lo que está generando que haya picos de colapso, que afecta en el trabajo del personal y, sobre todo, en la calidad asistencial del paciente, que puede llegar a tirarse más de seis horas esperando ser atendido porque los sanitarios no dan a basto. "Conselleria no está viendo la situación de sus hospitales porque hay plantas de respiratorio llenas, en oncología y pediatría están a tope, y llevamos todo el mes de noviembre lleno cuando otros años es en estas fechas es cuando empezaría la situación a empeorar", resaltan estas fuentes sindicales.

En este sentido, indican desde Comisiones Obreras que la reforma de urgencias, pasando de 10 a 16 boxes, no fue acompañada de un aumento de los recursos humanos, por lo que tildan como "inviable" que haya sólo dos enfermeras y dos auxiliares para atender estos puntos, que es la puerta de entrada del usuario a urgencias y desde donde empiezan las derivaciones.

Siete enfermeras

Responden que han transmitido la necesidad de ampliar el personal no sólo de forma estacional si no todo el año, ya que en estos momentos hay una enfermera y un auxiliar (TCAE) en la zona de pediatría, una enfermera en triaje, otra junto a una auxiliar en el box de traumatología; 20 camas en observación con dos enfermeras y dos TCAE.

Desde el sindicato exponen que recientemente el coordinador de Urgencias propuso a la dirección la posibilidad de aplazar operaciones no urgentes para tener camas disponibles, ya que hay olas en las que se llenan la veintena de camas de observación, explican.

Bronquiolitis

Esta temporada la incidencia de la bronquiolitis está aumentando muy rápidamente entre los niños de hasta doce meses, una edad en la que es más frecuente que requiera de ingreso, lo que ha afectado directamente a los hospitales de la provincia de Alicante. Esta infección pulmonar causa inflamación y congestión en los bronquiolos del pulmón y es más habitual que se presente cerca de la Navidad y registra mayor volumen y virulencia que otros años en bebés de pocos meses, que requieren de estancia en las UCIs neonatales, donde se atiende a los recién nacidos hasta el mes de vida. En general se registra un boom de virus respiratorios que ha duplicado la asistencia habitual por esta causa en los hospitales.

Como ya resaltaron pediatras a este diario, detrás de este incremento puede estar el abandono de las medidas de protección de estos últimos años con la pandemia que provocó una caída drástica de la bronquiolitis, ya que cuanto más circula un virus, más leve se vuelve y al no circular estos últimos años las defensas inmunitarias no actuaron.