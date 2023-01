«Elche debe tener algo que ofrecer a quien vive en la calle y no puede entrar en nuestro centro»

¿Confía en que esta nueva etapa será un antes y un después en Cáritas?

Un antes y después tampoco tiene que haber, hay que continuar con lo bueno que se ha hecho, y respetarlo, y mejorar lo que creo que se puede mejorar, ese es el camino, en coordinación con todos los equipos que tenemos aquí, teniendo en cuenta la opinión de voluntarios y participantes, y ver cómo mejorar el servicio que damos.

En su presentación destacó la necesidad de que el centro se convierta en un hogar de acogida. ¿Qué falta?

Es un proyecto en el que ya se está trabajando, no nos tenemos que centrar sólo en la palabra hogar, que se puede sustituir por otra palabra, si no lo que realmente significa un hogar, eso es lo que queremos conseguir en este centro, que las personas que vienen a él o pasan por él se sientan como a ti te gustaría sentirte cuando entras por la puerta de tu casa y estás con tu familia, se tiene que conseguir, y eso empieza remodelando un poco las instalaciones para hacerlas acordes a las necesidades actuales de nuestros participantes, y mejorando la coordinación en la atención a la persona.

José Antonio Valero, vicario episcopal, destacó que lo fácil es dar y que lo importante es darse a las personas. ¿Por qué cuesta tanto que una persona pase de estar en las calles a reconducir su vida?

El tema es que cada persona es un mundo. De entrada hay que respetar la decisión y autonomía de cada uno. La persona es libre para querer promocionarse o no querer hacerlo. Lo importante es que en el momento de que quieran dar el paso de promocionarse tengan una mano a la que agarrarse y poder salir de la situación, que los acompañen en su camino de vida, al final se pueden dar resultados.

Con la pandemia duplicaron las atenciones a familias. ¿Es más complicada la situación ahora que tras la crisis de 2008?

Lo que hemos visto es que la pobreza se está heredando, lo hemos visto en las Cáritas parroquiales, y eso es lo que hay que intentar evitar. ¿Cómo?, pues con un trabajo promocional con esas personas, apostando por el empleo y dotándolas de recursos y habilidades para que puedan salir de la situación.

¿En qué punto está el proyecto de centro de baja exigencia?

Estamos en fase de que el Ayuntamiento nos ceda definitivamente los terrenos para concretar con nuestros arquitectos el tipo de espacios que debemos crear, pero es importante que en la ciudad haya algo para ofrecer a la gente que está viviendo en la calle y que por diferentes motivos, como adicciones, problemas psicológicos y mentales o de salud y hábitos sociales no están preparadas para entrar en nuestro centro, donde las personas están en un proceso de reinserción, no sería bueno combinar estas dos realidades. De ahí la idea de crear ese centro para que con una ligera permisividad pudieran pasar, y es una forma de contactar con ellos y empezar a trabajar con ellos con la idea de que poco a poco vayan cambiando sus vidas y puedan pasar a otros recursos para normalizar su situación.

"Si el centro de baja exigencia estuviera preparado se podrían habilitar salas para que durmieran días de mucho frío

¿Verá la luz en el corto plazo?

En Cáritas llevamos fácilmente de cuatro a seis años apostando por el proyecto, y el propio Ayuntamiento es conocedor de la necesidad, no hay nada más que ver que para esta semana se activará el protocolo de frío y se ha buscado el recinto fuera de nuestras instalaciones, porque aquí no cogen, estamos llenos. Si el centro de baja exigencia estuviera preparado se podrían habilitar salas para que durmieran días de mucho frío o calor. En el centro actual estamos limitados porque ya trabajamos con conciertos de comunidades autónomas que te limitan las plazas. Si quisiera abrir la puerta a 40 personas no podrían entrar, se nos cae el pelo.

El edificio podría ir de la mano de una ordenanza de mendicidad, pero sin multas como si se planteó en Alicante. ¿Qué le parece la regulación?

Cáritas estará a favor de todas las ordenanzas que sean por el bien de la sociedad. Ahora, lógicamente, estamos en contra de todas las normativas que al final criminalicen a un sector de la sociedad que en este caso son los más desfavorecidos, y me da igual el partido político o Ayuntamiento que lo haga.

¿Necesita Cáritas más ayuda de administraciones y empresas?

Necesitamos como todas las entidades, cuanta más ayuda a más sitios podremos llegar y más proyectos podremos realizar. Estamos en contacto con empresarios, ayuntamiento y Conselleria y nos van disponiendo de fondos.