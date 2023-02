«Se puede perder la visión si no se trata el glaucoma por las demoras»

Por su centro oftalmológico han pasado estrellas como Alejandro Sanz o incluso miembros de la Casa Real. ¿Envidian otros países el trabajo en este campo?

Por nuestra clínica pasan 100.000 pacientes al año, de los cuales un 10% son extranjeros, aun teniendo la posibilidad de hacerlo en sus países, y pasan de todo tipo, tamaño y condición. Tenemos un departamento con 20 investigadores que trabajan en problemas no resueltos de la oftalmología, y eso es difícil encontrarlo en Europa, salvo en las universidades. Ahora en España estamos en un alto nivel y tenemos médicos franceses, ingleses o alemanes que vienen a ver lo que estamos haciendo aquí. Indudablemente la oftalmología nacional tiene un prestigio no solo en el país si no fuera, y es por el esfuerzo colectivo de muchos oftalmólogos españoles que se han abierto al mundo.

"Le echamos la culpa a la pandemia, pero además hay muchos pacientes que no pueden ser atendidos por una falta de recursos"

En la provincia de Alicante hay 11 meses de demora para una cita con el oftalmólogo en la sanidad pública. ¿Qué está pasando?

Está pasando en Alicante y en casi todas las comunidades. Primero tenemos el tema de la pandemia que creó una bolsa de pacientes muy significativa que tiene que reubicarse. Y le echamos la culpa a la pandemia, pero además hay muchos pacientes que no pueden ser atendidos porque tenemos una escasez de recursos en oftalmología y muchas especialidades, hay menos médicos, algunos de los que hay se van a trabajar a otros países con mejores condiciones laborales y creo que los políticos tendrán que ponerse las pilas y arreglarlo, porque si no se creará una bola cada vez mayor y habrá más dificultades para que las personas puedan ser atendidas por la sanidad pública, que siempre la hemos defendido y siempre hemos dicho que es de las mejores del mundo, pero hay que seguir manteniéndola. Eso no quiere decir que no haya también una sanidad privada, tiene que haber una buena pública y privada.

¿Se están agravando las enfermedades oculares con estos retrasos?

Indudablemente, una catarata a lo mejor puede esperar para ser intervenida pero hay enfermedades como un glaucoma o desprendimiento de retina o degeneración macular, en el cual si no se trata en el momento oportuno y hay demoras más posibilidades hay de perder la visión y de una manera irreversible, por lo tanto es preocupante.

"El oftalmólogo puede tratar más del 90% de la patología del ojo aunque la frontera de la oftalmología en este momento es el nervio óptico"

¿Falta algo revolucionario en cirugía que esté por venir?

Ante esta pregunta siempre digo que el oftalmólogo puede tratar más del 90% de la patología del ojo y resolverla y lo comparo con un electricista. La bombilla es el ojo y el cable el nervio óptico, puede uno cambiar el cristal de la bombilla y el fusible pero si el cable está cortado no hay manera de hacer nada. La frontera de la oftalmología en este momento es el nervio óptico, si tenemos el nervio atrófico o cortado por mucho que actuemos no hay nada, esa es la frontera fundamental.

Si echa la vista atrás, ¿cómo ha cambiado la especialidad en 20 años?

Hoy día ya tratamos casos que hace veinte años eran impensables, desde glaucomas antes de que lleguen a la fase de alteración completa del nervio óptico o intervenciones con la córnea. Antes teníamos que hacer trasplante y quitar la córnea entera, ahora sólo quitamos la parte alterada. Ahora se realizan trasplantes lamelares y que proporcionan recuperación visual, y también hay inyecciones intraoculares de antiangiogénicos para la degeneración macular, que no tenía tratamiento.

Hay muchos casos sin diagnosticar de glaucoma. ¿Por qué cuesta cuidarse la vista?

En oftalmología se debería acudir a revisión todos los años como en muchas especialidades, y no todo el mundo lo cumple, es verdad que se debería concienciar a la población de que una vez al año, a partir de los 40 años, y en los niños a partir de los cuatro años, para ver que no sea un ojo vago o no tenga otra alteración, echamos de menos mayor conciencia porque los ojos son para toda la vida y deben cuidarse.

¿Cuál es su vinculación con Faco Elche?

Llevo 25 años viniendo y he visto la progresión, he visto cómo fue adaptándose a los nuevos momentos. En dos o tres días de estancia aquí el médico podía sacar conclusiones para su clínica en cuanto llegase a su ciudad, eso fue lo que hizo triunfar este congreso. No es un congreso normal de material y métodos, de conclusiones y resultados, si no que quiere ir al foco de la ciencia actual oftalmológica.