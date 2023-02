"El primer semestre de 2023 no será de crecimiento, pero tampoco de crisis"

La consultora ilicitana GESEM ha recuperado tras el covid la Jornada de Actualidad Legislativa, un encuentro con empresarios que sirven para abordar aspectos relacionados con las novedades en materias laboral, fiscal o legal. El acto, que se organiza con una periodicidad anual, ha tenido lugar en esta ocasión en el Hotel Huerto del Cura de Elche y ha servido para poner en común y debatir sobre las expectativas para el 2023. Así como también sobre las incertidumbres que vienen provocadas con un principio de año marcado por la combinación de inflación y desaceleración y por la entrada en vigor de la nueva ley concursal y sus procesos de refinanciación o reestructuración, herramientas del ámbito mercantil y financiero, han explicado desde la consultoría.

“El primer semestre de 2023 no será de crecimientos y buenas noticias, pero tampoco lo será de crisis e insolvencias sectoriales” ha vaticinado Laura Vicente, socia directora de GESEM. Y es que, según se ha explicado esta mañana, la última Encuesta de Población Activa (EPA) sitúa a la Comunidad Valenciana en la cabecera en creación de empleo del país siendo el sector privado y, en particular, el segmento de los servicios, alrededor de quien pivotará el crecimiento.

Aumentos de costes de las materias primas

“España, la comunidad autónoma y la provincia de Alicante tienen un problema estructural en el mercado laboral y habrá destrucción de empleo” y “Los aumentos de costes de las materias primas y de los salarios van a hacer que los márgenes disminuyan” por eso habrá que intentar no lastrar la competitividad empresarial y apostar firmemente por “una defensa del tejido empresarial de nuestra Comunidad y, en particular, de nuestra provincia y la defensa de un modelo económico liberal en el que la actividad económica sea la palanca del crecimiento sostenido” ha añadido. En este sentido Laura Vicente también ha señalado que no creen que haya una ralentización de la economía pero que sí que va a hacer falta un gran esfuerzo por parte de las empresas.

Financiación de proyectos

Por otra parte, sobre las novedades en la financiación de proyectos se ha puesto el foco en que la Ley de Emprendedores incorpora nuevos requisitos formales que van a restringir la obtención de financiación con subvenciones. Asunción Marcos, socia responsable de Auditoría en GESEM ha resumido afirmando que “habrá mucha financiación pública de muy diferentes orígenes, pero muy laboriosa y endurecida, cada vez con más requisitos y muy condicionada”.

El nuevo sistema de cotización de autónomos también ha tenido su protagonismo en la jornada. “Desde enero de 2023 los trabajadores por cuenta propia o autónomos inician su recorrido a cotizar a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales, es una importante novedad que ha venido siendo anunciada desde muchos años atrás y que parecía que nunca llegaba, pero ya la tenemos aquí.” Conchi Martínez, socia responsable de laboral ha comentado las principales novedades, cómo van a afectar a las empresas y empresarios asistentes y especialmente todo lo relativo a las cuotas y los nuevos tramos de cotización.

Nuevas regulaciones

Melania Alarcón, abogada laboralista, ha hablado también de las nuevas regulaciones que afectan al teletrabajo, ya que España se sitúa a la cabeza de la Unión Europea en la regulación de permisos de trabajo para los llamados “nómadas digitales”. “Los teletrabajadores que lleguen a España, tanto por cuenta propia como ajena, tendrán que acreditar muchos requisitos como la relación laboral con su empresa, la solvencia económica o seguros médicos privados para obtener los visados pertinentes”.

Pepe Gómez y Manuel Gabaldón, socios del área fiscal de GESEM, han analizado además las principales novedades fiscales para el año 2023, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. “No se han producido grandes cambios, pero sí hay novedades como los incrementos de tributación del IRPF.” “El legislador tiende a reducir la diferente tributación entre renta del trabajo y renta del ahorro, habiéndose incrementado esta última en menos de 10 años más de un 15%”.

En el Impuesto de Sociedades también hay cambios que impiden compensar las pérdidas de los grupos empresariales. También se han abordado los cambios en impuestos autonómicos como el de Patrimonio o el de Sucesiones o la conocida “Ley Beckham” o régimen de impatriados.

“El legislador tiende a reducir la diferente tributación entre renta del trabajo y renta del ahorro, habiéndose incrementado esta última en menos de 10 años más de un 15%”, aseguraron Pepe Gómez y Manuel Gavaldón

Impuesto de Solidaridad

En este campo fiscal también se ha significado otro impuesto que preocupa al sector: el Impuesto de Solidaridad sobre Grandes Fortunas y su relación con el Impuesto sobre el Patrimonio. “Hemos analizado el nuevo impuesto de ámbito nacional y su incidencia en aquellas personas residentes en la Comunidad Valenciana que venían ya tributando en el Impuesto sobre el Patrimonio y habría que preguntarse si realmente es un Impuesto solidario o un impuesto a las grandes fortunas ” explica Manuel Gabaldón.

Finalmente también sEconome ha hecho un análisis general del funcionamiento del Impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables que entró en vigor el pasado mes de enero.