Cientos de personas están acudiendo a la convocatoria en Elche del equipo de casting de Ana Durá que está buscando actores, figurantes y extras de todos los perfiles, etnias y culturas, de entre 20 y 70 años, que quieran trabajar en rodajes de producciones de ficción que se van a filmar próximamente en la zona. Desde primerísima hora de la mañana se han formado grandes colas en torno al Centro de Congresos de Elche, donde se está llevando a cabo la selección de los figurantes.

A las 9.30 horas se han abierto las puertas del Centro de Congresos y los primeros aspirantes han podido entrar a la sala donde se les toman todos los datos y se les hacen unas fotografías. Se busca todo tipo de perfiles por lo que todos ellos pasarán a engrosar la base de datos de la agencia ilicitana para poder ser seleccionados para distintos tipos de rodajes. Nervios de algunos, y tranquilidad de otros para los que no es su primer casting, así se está desarrollando esta jornada en Elche.

"Se está acercando gente hasta de Dénia o de Murcia, pero sobre todo de Elche y Alicante, y hasta una señora de 80 años que rodó con nosotros hace unos años, es brutal", se muestra sorprendida Ana Durá, directora del casting.

El único límite, señala Durá, son los perfiles que les pidan las producciones, que es en lo que se ceñirán a la hora de seleccionar. "Si es un rodaje de época limitan tatuajes o cortes modernos como tintes o mechas, y otros que piden todo lo contrario, depende del proyecto condiciona a un look o a otro, por eso seleccionamos personas de todos los perfiles", explica Durá. Todos buscan la oportunidad de poder aparecer, aunque sea unos minutos, en una película, serie o anuncio.

Durante los rodajes, que se desarrollarán en la provincia, será necesario ambientar todo tipo de lugares y es ahí donde la figura del extra juega un papel primordial. Las personas interesadas tienes hasta las 19.30 horas de este jueves para asistir al casting.

Alta en la Seguridad Social

Todos los aspirantes deben rellenar una ficha donde, entre otras aspectos, deberán indicar sus datos de contacto o sus medidas o si tienen tatuajes. El personal encargado de la selección fotografía a los aspirantes en distintos planos.

Además, antes de entrar a la sala se les explica cómo es el trabajo de la figuración en un rodaje, las normas o las condiciones laborales y económicas. Y es que a todos los seleccionados se les dará de alta en la Seguridad Social, en el régimen de artistas, y recibirán una remuneración según el convenio. Este convenio fija unos emolumentos que rondan los 51 euros, mínimo, por una jornada completa, de ocho horas, más una de comida, y las horas extraordinarias se pagan a unos 13 euros. También habrá jornadas de 10+1, principalmente para rodajes de cine.

La ilicitana Ana Durá dirige el proceso de selección de los actores (que tendrán una frase) y figurantes para los próximos rodajes. De momento, Durá no puede adelantar para qué rodajes en concreto contratarán a las personas seleccionadas este jueves. Eso sí, lo que señala es que serán producciones que se van a rodar en Elche o en localidades de sus inmediaciones. "Principalmente está viniendo más gente joven y más mujeres que hombres, aunque está siendo muy variado, y hasta de distintas etnias se han presentado", señala. Las cuatro personas que componen el equipo de selección de figuración no están parando durante todo el día por la gran cantidad de gente que se está presentando al casting.

Larga trayectoria

La experiencia de este equipo de casting es muy amplia. Empezó en Ciudad de la Luz y ahora acude a seleccionar figurantes por todo el país ya que es una de las agencias que cuenta con mayor éxito entre las productoras. Ana Durá ha sido la responsable del casting de conocidas series de las plataformas Netflix, Amazon, Movistar+ y AppleTV, y de películas.

Así, ha dirigido la selección de extras en series de Netflix como Valeria, Santo, Un cuento perfecto, Jaguar o Perdida. Para Amazon ha capitaneado el casting de Señoras del Hampa y, también, ha elegido los figurantes de Galgos y Apagón, de Movistar+ o de Now and Then, la primera serie que ha rodado AppleTV en España. Además, ha sido la responsable de seleccionar figurantes de películas como Los futbolísimos, Formentera lady, Amar, Toscana, Fuck it list, Paella Today o Quan no acaba la nit.

Entre las decenas de producciones para cine, series y publicidad en las que Ana Durá ha sido la responsable del casting de extras se encuentran otros conocidos títulos como El gran Vázquez, En fuera de juego, El asesinato de Carrero Blanco, El Príncipe o Perdida.