La Orquesta Sinfónica de Elche cumple 35 años con futuro incierto sobre su financiación

La Orquesta Sinfónica Ciutat d’Elx (OSCE) cumple 35 años con la pretensión de que las administraciones, particulares y empresas se involucren para hacer crecer a un colectivo que, pese a estar consolidado, tiene que luchar día a día para que las cuentas cuadren.

Admiten que tienen que hacer «encaje de bolillos» porque manejan un presupuesto muy ajustado (unos 100.000 euros anuales que va variando) y que en ocasiones han tenido que renunciar a actuar fuera de España, tras recibir invitaciones, porque no podían permitírselo.

Abonados

En este punto, desde la entidad privada urgen mayor implicación a todas las partes para que la orquesta ilicitana pueda tener asegurado el futuro. Y es que los propios integrantes tienen la sensación de que hay dos realidades. Por un lado la crítica avala la calidad de la orquesta, y es la única institución cultural de la ciudad que tiene público estable superando los 300 abonados con un aumento anual de la cifra de un 20 a un 30%, explican. Si bien, la otra cara de la moneda es que los organismos públicos no terminan de volcarse.

El Ayuntamiento, principalmente, y el Patronato de la Costa Blanca son los únicos entes públicos que apoyan anualmente la programación. Por ello urgen que tanto Diputación como la Generalitat se involucren y dediquen fondos.

Precisamente para fortalecer la parte financiera del organismo, esta orquesta ha pasado recientemente de ser una asociación a constituirse en fundación. El alcalde, Carlos González, anunció en febrero que el Ayuntamiento iba a duplicar la ayuda hasta los 120.000 euros convirtiéndose en patrono. Si bien, la institución asegura que sigue tocando a las puertas del resto de administraciones, sin éxito.

Al hilo Carlos Pérez, actual presidente del ente desde hace algo más de un año, destaca que el sueño de la OSCE es tener un presupuesto más acorde a las necesidades de la orquesta, y «que las administraciones se den cuenta que estamos ante una verdadera joya cultural». Por ello entiende que es necesario que reciban recursos continuados en el tiempo «para no estar todos los años solicitando dinero administración por administración como si fuera uno mendigando para algo así», sostiene.

Campaña de patronos

Así las cosas, desde el colectivo adelantan que tienen previsto iniciar en los próximos meses una campaña de patronos para que tanto ilicitanos amantes de la música clásica como empresas y el resto de instituciones aporten. De entrada señalan que están detectando que hay interés por realzar esta iniciativa, que tiene a sus espaldas siete lustros de historia desde que en 1988 la fundase el director alcoyano Alfonso Saura.

Por la orquesta, compuesta por 57 músicos de los grupos de viento madera, viento metal, percusión, cuerda, han pasado cientos de componentes y de su seno han salido profesionales que han llegado a convertirse en profesores de conservatorio.

Se trata de la orquesta más antigua de la provincia y la segunda en la Comunidad, por detrás de la de València. Tal es el valor que ha conseguido que es la única institución de la provincia que está inscrita en el libro de oro de la música, narra con orgullo su presidente.

De igual forma, adelantan que en mayo, para cuando acaba la temporada de conciertos, han trabajado para que puedan acudir ea Elche algunos de los mejores periodistas especializados en música clásica de Europa así como de Madrid y Barcelona. La idea es que se siga visibilizando a la orquesta porque tienen la percepción de que a pesar de que su calidad ha sido contrastada por innumerables conciertos (unos diez al año), estrenos y discos lanzados, quizás no han sabido dar todavía todo el realce dentro del panorama de la música española para llegar a más público.

Y ahí es donde reivindican que las administraciones no los metan en el mismo saco que a otros colectivos de menor trascendencia para que puedan alzar más el vuelo.

Josep Andreu Martínez Valero es uno de los primeros músicos que llegó hace más de tres décadas a la OSCE, y el único de los fundadores que queda ya entre las filas de músicos. Recuerda que aquellos inicios fueron complejos ya que la mayoría de integrantes provenían de otras orquestas y tenían el deseo de que Elche destacase por tener un icono musical. Tras reuniones con el alcalde de la época, Manuel Rodríguez finalmente se inició entonces el proyecto con su apoyo, ya que hasta hace poco el ex regidor ejerció como presidente. «Nació de una manera mucho más precaria, con una plantilla más reducida como orquesta de cámara al principio, y era básicamente de cuerda y no muy estable porque no había programación estable», explica este músico.

Orígenes

De igual forma, está orgulloso que de que aquella orquesta mixta originaria, formada en parte por estudiantes, terminase profesionalizándose hasta la fecha.

Es más, se da un fenómeno y es que cada vez hay un mayor número de integrantes de la ciudad, alrededor del 80% de la plantilla, «algo que antes no pasaba ya que hace años casi no salían músicos ilicitanos sobre todo de cuerda», apuntan desde la entidad. De igual forma, progresivamente crecen las solicitudes para acceder a la OSCE.

En este sentido, la entidad también ha venido realizando durante años conciertos pedagógicos para inspirar a 10.000 escolares por temporada y la idea es volver a retomarlos. Tal y como manifiestan desde la institución en los últimos años se ha planteado en numerosas ocasiones la necesidad de recuperar la colaboración y la financiación para hacer posible la reanudación de un ciclo de conciertos didácticos, como han venido reclamando también profesores de música de centros escolares.

Durante su trayectoria la orquesta también ha mantenido una estrecha relación con la Universidad Miguel Hernández para lanzar iniciativas como el primer curso Internacional de Interpretación Musical, los conciertos informales o el concierto ‘Música y Ciencia’ ya que incluso en 2014 se creó la Joven Orquesta de la UMH, dónde los propios profesores de la OSCE se encargaban de impartir cátedra a los alumnos universitarios.