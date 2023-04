Con el precio del aceite por las nubes este producto se ha convertido en objeto de deseo para los cacos. No solo algunos agricultores están sufriendo robos en sus explotaciones también se están cometiendo hurtos en las tiendas y supermercados del llamado oro líquido. Incluso, con violencia.

Es lo que le sucedió a un carnicero de Elche que el pasado 31 de marzo sufrió el robo de dos garrafas de aceite por parte de una pareja que huyó a la carrera y que no dudó en pelear violentamente con el dueño cuando este alcanzó al hombre y a la mujer que las habían sustraído.

Según relató la víctima del robo a los agentes de la Policía Local, que arrestaron a los presuntos ladrones, un hombre y una mujer entraron en su establecimiento de la calle José María Soler Agulló sobre las 8.45 horas. Allí sustrajeron dos garrafas de aceite y salieron huyendo a la carrera.

El propietario del establecimiento salió tras ellos y logró alcanzarlos. Sin embargo, el hombre que había cometido el robo forcejeó violentamente con él. No dudó en pelear mientras que la mujer huía con la mercancía sustraída. Mientras el hombre peleaba fuertemente con él, la mujer aprovechó para huir con el material.

Aviso

El dueño avisó a la Policía Local y dio la descripción de los ladrones. Unos agentes, que se encontraban en las inmediaciones del Parque de la Aparadora, observaron a una mujer con las características descritas, la cual andaba apresurada llevando las dos garrafas de aceite.

Ante la presencia policial, las dejó debajo de un vehículo y huyó a gran velocidad, según han explicado fuentes policiales. La rápida intervención de la Policía logró interceptar in situ a la mujer, quien, no obstante, manifestó a los agentes que no había hecho nada.

Sin embargo, en ese mismo instante, el hombre apareció por esa misma calle con diversas lesiones y, al percatarse de la presencia policial, se escondió en la entrada de un garaje. Los agentes se dieron cuenta y acudieron al lugar donde se había escondido. Tras preguntarle por lo sucedido, reconoció los hechos.

La víctima del robo de las dos garrafas de aceite manifestó entonces a los agentes que él mismo había salido detrás de la pareja, logrando alcanzarla e iniciándose una fuerte pelea, de la cual presentaba daños.

La pareja, de 33 y 38 años, fue arrestada y trasladada a dependencias policiales acusada de robo con violencia.