Nunca llueve a gusto de todos, una frase proverbial que le podría ir muy bien a la empresa ilicitana PLD Space, que se ha visto obligada a retrasar el lanzamiento de su cohete, el Miura 1, desde Huelva a más allá del 28 de mayo por culpa del mal tiempo. Han sido meses de una estabilidad meteorológica y con ausencia de lluvias en la zona de la costa de Huelva, desde donde se lanzará el cohete, concretamente desde la base de El Arenosillo en Mazagón, y en estos días, con todo preparado, un giro brusco del tiempo ha obligado a abortar la misión hasta la próxima semana.

No obstante, la compañía aeroespacial ilicitana tiene autorizadas varias ventanas de lanzamiento hasta el 31 de mayo. De hecho, como se han encargado de reiterar los responsables de PLD Space, el Miura 1 no se lanzará hasta que no se cuente con todas las condiciones deseables para un primer vuelo.

Tras superar a mediados de la pasada semana la última de las pruebas antes de su lanzamiento, el ensayo estático llamado «hot test» (el encendido a pleno rendimiento durante cinco segundos para comprobar el perfecto funcionamiento de diferentes parámetros y sistemas como el arranque, la temperatura y la presión) y obtener todas las calificaciones favorables del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), la astronave fabricada en Elche estaba preparada para su lanzamiento.

Seguimos monitorizando la meteorología de cara al primer lanzamiento de #MIURA1. Pese a tener vientos en altura dentro de los márgenes de seguridad de vuelo, las nubes bajas y la lluvia no nos han permitido avanzar con garantías durante este pasado fin de semana. pic.twitter.com/50hODEjPeS — PLD Space (@PLD_Space) 22 de mayo de 2023

De hecho, tal y como ha desvelado en sus redes sociales la empresa ubicada en el Parque Empresarial de Elche, la intención era haber efectuado el lanzamiento el pasado fin de semana, pero hubo que abortarlo debido a que, pese a tener vientos en altura dentro de los márgenes de seguridad de vuelo, las nubes bajas y una «probabilidad alta» de lluvia, concretamente, del «cien por cien», con riesgo «moderado» de cielo nublado, «no nos han permitido avanzar con garantías».

Además, la compañía ha compartido en su perfil de Twitter el documento del pronóstico del tiempo con el que contaban el pasado domingo 21 de mayo.

Monitorización

El lanzamiento del que será el primer cohete privado desarrollado íntegramente en España, concretamente en Elche, se ha retrasado «no antes del 28 de mayo» debido a las condiciones meteorológicas, según ha indicado la compañía. No obstante, tal y como informó este diario, las ventanas de vuelo se darían a partir del lunes 29 de mayo puesto que este fin de semana está prevista la celebración de la romería de El Rocío en Doñana, con la asistencia de miles de personas en una zona próxima a la base desde donde se lanzará el cohete.

La compañía añade que seguirán monitorizando la meteorología de cara al primer lanzamiento de Miura 1.

Así, han explicado que están «a la espera de una próxima oportunidad, no antes de 28 de mayo, para garantizar seguridad en tierra y en vuelo de acuerdo con las prácticas más rigurosas que se aplican en un primer lanzamiento».

Y es que para que el lanzamiento se lleve a cabo se requiere de una velocidad del viento en superficie inferior a los 20 km/h, una atmósfera calmada de vientos en altura y ausencia de potenciales tormentas en las proximidades.

Vuelo suborbital

El Miura 1 es un microlanzador de 12,5 metros de longitud y 2.500 kilos de peso, al despegue, que servirá para poner en órbita pequeños satélites y llevará consigo instrumentos para investigar la microgravedad. El vuelo se hará a primera hora de la mañana, entre las 6 y las 7.30 horas, cuando mejores condiciones atmosféricas hay.

El Miura 1 realizará un vuelo suborbital, es decir, que se elevará a una altura de 150 kilómetros pero sin llegar a circunvalar por completo la Tierra. Está diseñado para elevar cargas útiles de 100 kilos a 150 kilómetros de altura, con un vuelo de 12 minutos en el que se consiguen tres minutos de microgravedad para realizar experimentos.

El microlanzador demostrador transportará un experimento del Centro Alemán de Tecnología Aplicada y Microgravedad (ZARM), perteneciente a la Universidad de Bremen, con el objetivo de verificar en condiciones de microgravedad algunas de las tecnologías que esta institución científica ha creado para la industria espacial.

El regreso del lanzador se producirá con un paracaídas en el Atlántico, a unos 70 kilómetros del punto de su lanzamiento, donde lo recogerá un barco.

En realidad, es lo que se denomina un demostrador de tecnología, con el que la firma ilicitana quiere testar hasta el 70% de la tecnología que, posteriormente, aplicará al Miura 5, el cohete con el que realmente empezará a realizar misiones comerciales de carga y cuya puesta en marcha se prevé a lo largo de 2025.

Desde el Centro de Experimentación de El Arenosillo, ubicado en Moguer (Huelva), se coordinará el lanzamiento del Miura 1, que tendrá lugar desde la base militar de Médano del Loro, unas instalaciones próximas.

La astronave, que lleva allí desde el 8 de marzo, ha culminado con éxito todas las pruebas clave de los ensayos de lanzamiento para poder lanzarla al espacio. Cuando esto ocurra, Miura 1 se convertirá en el primer cohete privado 100% español en ir al espacio.

El objetivo final del lanzamiento es realizar un primer test de vuelo que permita validar en condiciones reales la tecnología desarrollada hasta el momento por la compañía ilicitana, para lo que dispone de distintas ventanas de vuelo condicionadas por la seguridad de la zona, las condiciones meteorológicas y la disponibilidad del propio cohete.

Además, el día del lanzamiento se cerrarán algunas carreteras del entorno y se restringirá el tráfico aéreo y marítimo en la zona del despegue. En último lugar, para que se produzca el lanzamiento deberán estar correctos todos los datos y variables que mande el cohete.

Cualquier variación, llevará a abortar el despegue, que se puede hacer hasta un minuto y 45 segundos antes de que salga para el espacio (a partir de ese tiempo entra en autosecuencia y no hay marcha atrás).

A la espera de próxima oportunidad, no antes de 28 de mayo, para garantizar seguridad en tierra y en vuelo de acuerdo con las prácticas más rigurosas que se aplican en un primer lanzamiento. Lanzador listo, equipo listo y rango listo! #VamosMIURA — PLD Space (@PLD_Space) 22 de mayo de 2023

¿Dónde se podrá ver el lanzamiento?

El día del lanzamiento no acudirá al despegue ninguna autoridad, informa PLD Space. La empresa sí lo retransmitirá por streaming. Anunciará la cuenta atrás del lanzamiento tras la revisión de vuelo pertinente del INTA con un máximo de 24 horas antes del despegue y lo retransmitirá en formato "live streaming" desde su cuenta oficial de Youtube, sitio web y redes sociales.

Además de en Elche, PLD Space cuenta con instalaciones en Teruel, donde la empresa tiene su banco de ensayos, y que también ampliará. El pasado 3 de mayo, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Elche, la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD) y PLD Space firmaron el acuerdo de intenciones para que la compañía ubique su sede central destinada a la fabricación de cohetes en unos terrenos anexos a IFA de unos 140.000 metros cuadrados, de los que la empresa aeroespacial dispondrá de un tercio de ellos.

Está previsto que PLD Space haga efectiva la compra de los terrenos anexos a IFA a finales de este año, tras su reurbanización. La intención de la compañía es operar desde sus nuevas instalaciones en unos dos años.

Así, la empresa aeroespacial construirá una nave de más de 40.000 metros cuadrados en esos terrenos donde tendrá su nueva planta de fabricación de vehículos espaciales reutilizables, además del laboratorio de ensayos y sus oficinas centrales. La inversión en los terrenos y en la nave, explica Verdú, será de más de 30 millones de euros y la intención de la compañía es alcanzar los entre 300 y 350 empleados, actualmente tiene 140.

El crecimiento de la mercantil aeroespacial no es solo en su tecnología y en la expansión de las instalaciones, también lo es en la creación de empleo. De hecho, tiene un ratio de contratación de 4 a 6 trabajadores nuevos al mes. La empresa nacida en la Universidad Miguel Hernández (UMH) ha captado ya más de 65 millones de euros de financiación de distintos planes.