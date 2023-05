Partido Popular y Vox han aplazado hasta la semana próxima las negociaciones para llegar a un acuerdo que le dé la vara de mando de la ciudad de Elche a Pablo Ruz el próximo día 17 de junio, fecha prevista de investidura en los ayuntamientos. El todavía senador popular, que tiene previsto presentar su renuncia este jueves a su puesto en la Cámara Alta, recibió una llamada este martes del alcalde en funciones, Carlos González, en la que le pedía fecha para proceder a una reunión en la que se realizaría el traspaso de poderes, le aseguró que se tendría que aplazar hasta llegar a un acuerdo de gobernabilidad con el partido que lidera Aurora Rodil.

¿Cuándo se verán las caras las dos derechas?. Aún no se sabe con certeza pero probablemente será la semana próxima. Ayer Ruz pasó su primer día en Elche después de que el lunes estuviera en València, con Carlos Mazón; y el martes en Madrid, con Alberto Núñez Feijóo celebrando el resultado electoral del partido. Dedicó la jornada a preparar con su equipo los pormenores de la organización municipal, aunque muchos aspectos tendrán que aparcarse hasta saber qué es lo que quiere Vox para votarle como alcalde. Como se recordará, para el caso de que no fuera así, en segunda votación, donde solo se requiere una mayoría simple, la Alcaldía sería para el PSOE porque es la fuerza con más votos en el plenario, 12.

Aurora Rodil y las claves

¿Qué es lo que quiere Vox? Aurora Rodil lleva mucho tiempo dando las claves pero no ha dicho nada sobre concejalías. No se descarta que haya alguna nueva en la que poder expresar los principales argumentos políticos de la formación. Durante la campaña, Vox ha insistido en varias ideas. Una ha sido el respaldo a los autónomos y pequeñas empresas lo que sustanciaría en una bajada de los impuestos municipales que más les afectan. También ayudar a las familias y recortar lo que consideran «gasto público superfluo», en lo que engloban desde asesores hasta las ayudas hacia «políticas de adoctrinamiento», una palabra que Rodil ha dicho en debates e intervenciones públicas pero que aún no se alcanza a saber cuál será su extensión final y a qué colectivos afectará. En cualquier caso, Vox no cerrará el grifo a aquellas actuaciones en favor de los ciudadanos. Vox ha sacado un tercio de los votos que ha obtenido el PP y querrá esta cuota de poder. Todo, dice la número 1, «dentro de políticas de sentido común».

Traspaso de poderes

En otro orden de cosas, el anuncio del PSOE de proceder a un traspaso de poderes entre áreas no se quedó en una mera declaración. Algún edil socialista se puso en contacto con asesores o concejales del PP para trasladarle el estado de asuntos que son de vital importancia, caso de contratos que están en fase de licitación.

Aquí vendrá a partir del día 17 algunos de los principales escollos que se encontrará el PP porque se puede encontrar con resoluciones por las que no ha apostado pero el dinero, del proyecto o de la licitación, se ha gastado y habrá que tomar decisiones difíciles.