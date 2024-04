El PSOE alerta de que Elche se encamina este año hacia un déficit presupuestario de 17 millones

El grupo municipal socialista lanzaba este lunes en el pleno un mensaje muy claro al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche conformado por PP y Vox: ajústense el cinturón. Gastar menos, en definitiva.

La edil socialista Patricia Maciá, anterior concejala de Hacienda, recordaba que Intervención del Ayuntamiento ya ha avisado de que se puede ver comprometido el equilibrio económico y, por tanto, se podría incumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria. Ante ello, el edil Francisco José Soler, vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Hacienda y Urbanismo, sin negar lo que decía Maciá, sí recordaba, no obstante, que "predecir el futuro es complicado", sobre todo acerca de lo que ocurrirá a 31 de diciembre de 2024; que ha estado 35 años en el sector privado y que, por tanto, "el periodo de prueba creo que lo he pasado", dando a entender así que su experiencia en gestión de cuentas está más que demostrado y que es garantía de algo; al tiempo que defendía que el actual ejecutivo tiene que hacer cosas por Elche y que, si al final si así fuera necesario, harían un plan de ajuste.

Sentencias

Los socialistas, tras dar cuenta Soler de dos modificaciones presupuestarias por una suma de unos 16 millones de euros, en concreto para incrementar 12,8 millones distintos gastos y 3,1 para el pago de sentencias (aunque el edil vaticina que como mínimo tendrán que hacer frente a pagos en este sentido de al menos 5,5 millones, mientras que Patricia Maciá recordaba cómo algunas de estas causas, pagar expropiaciones, se remontan a 2012, cuando gobernaba el PP y que incluso la valoración entonces se hizo por encima de lo que debería ser), alertaban de que estas modificaciones, al tirar de parte del remanente de tesorería, que pasaría de 27,5 millones a 7,5 millones, afectan al equilibrio económico al resultar un déficit de 17,5 millones.

El vicealcalde Soler / Áxel Álvarez

El PSOE indicaba que esto lo dice Intervención y que se podría incumplir el objetivo de estabilidad. "No están siendo prudentes con el gasto. Puede llevarnos a mucha tensión financiera", apuntaba Maciá.

Cuestiones de otros gobiernos

"No niego lo que dice Intervención, pero solo usando un euro de remanente ya estaríamos afectando a ese equilibrio", respondía Soler, al tiempo que subrayaba que "más de un tercio de las modificaciones suponen pagar cuestiones que no dependían de este gobierno".

El también vicealcalde le recordaba a su antecesora que ella había estado cuatro años con la libertad de no estar atada a las reglas fiscales (luego Patricia Maciá le indicaría que hubiera preferido estar atada a las mismas antes que pasar por la crisis sanitaria del covid y la crisis energética a raíz de la guerra de Ucrania), que desde 2017 "tenían fondos europeos por valor de 13 millones que dejaron perder", y dio a entender que no renunciaban a reclamar la llamada deuda histórica de 43 millones de euros para que el Consell pague de algún modo el coste de la cesión municipal de los terrenos para que se pudiera construir la Universidad Miguel Hernández en Elche, aunque indicó que para ello están yendo a "Alicante, a pedir ese dinero que no nos han dado en ocho años", algo que no se entendió muy bien.

Partidas de corte social

Previamente, desde las filas socialistas se le reprochaba al gobierno de PP y Vox que las partidas de corte social apenas se incrementen en este 2024 en 600.000 euros dentro de esos 16 millones de euros entre las dos modificaciones anteriormente citadas y que se han aprobado en el pleno de este lunes.

"Renovar farolas y aumentar los gastos para protocolo, publicidad y marketing son una prioridad para ustedes", criticaba Patricia Maciá a raíz de la intervención anterior de Soler, quien remarcó por su parte que con el actual presupuesto, y las dos modificaciones aprobadas este lunes, se alumbraban 1,7 millones de ayudas para el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la mayor cantidad nunca autorizada; dos millones para eficiencia lumínica; se aumentaba en más de un millón la partida para entidades festeras; 900.000 euros para instalaciones deportivas, además de potenciar el apoyo económico para entidades sociales.

Durante el pleno, el edil de Estrategia Municipal hizo una alusión a las concentraciones el sábado en Madrid en apoyo de Pedro Sánchez. A su juicio el PSOE de Elche, además de pedirle al jefe del Ejecutivo que se quedara, también tenía que haberle pedido "los ocho millones de euros que nos debe para la Ronda Sur".

Los socialistas volvían a poner el foco en que nunca antes había habido tanto remanente de tesorería, 27,5 millones, casi tres millones más que el ejercicio precedente, y que se puede acabar el año con un déficit de 17,5 millones. "No se puede gastar sin control", insistían. Patricia Maciá apuntaba ademas: "Les dejamos 57 millones, 20 obras en Elche, 24 sectores urbanísticos en trámite..." dando a entender que la herencia recibida no era ni muchos menos mala.