Gran expectación esta tarde en la playa del Carabassí. Un incendio en una zona de 3.000 metros de pinada, según el Ayuntamiento, ha puesto en alerta a los bañistas de la playa ilicitana y del Cabo de Santa Pola que han visto pasar por encima de sus sombrillas y hamacas a helicópteros e hidroaviones para acabar con el fuego en el entorno natural.

Desde el consorcio provincial de bomberos aseguran que el incendio en el linde entre ambos municipios está controlado y tranquilizan a la población reseñando que la afectación no era de gran envergadura, ya que no no se podían avistar llamas ni el humo a zona de gran distancia, por lo que no se lamenta gran pérdida de masa forestal.

Medios

Según ha resaltado el Ayuntamiento se han desplazado al lugar 17 efectivos, y desde el consorcio especifican que entre ellos había bomberos del retén de Santa Pola y Almoradí itinerantes así como medio forestales.

En cuanto a medios se ha dispuesto del helicóptero "Halcón Alfa II" de Mutxamel así como brigadas con autobombas de los parques de Guardamar y Xixona. También han colaborado en el operativo los cuerpos de policía local de Elche y Santa Pola según el alcalde, Pablo Ruz,que se ha desplazado a la zona.

Se ha activado el protocolo para desplazar también al avión AT para descargar el agua a la zona afectada. Hasta la fecha se desconoce el origen del incendio.