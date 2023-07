El grupo municipal socialista ha alertado de las consecuencias negativas de recuperar el distrito único para elegir colegio en Elche que forma parte del pacto de gobierno de PP y Vox. La intención del alcalde Pablo Ruz, como publicó INFORMACIÓN, es poner en marcha este sistema en el curso 2024-2025, siempre que se cuente con la autorización de la Generalitat Valenciana, bajo el argumento de dar "libertad a los padres" para escoger centro educativo independientemente del barrio en el que residan. La propuesta no solo ha generado el rechazo del PSOE, sino también el recelo de las federaciones de padres y madres de alumnos de la enseñanza pública y de la asociación de directores de Infantil y Primaria. Por contra, familias de la concertada han dado su apoyo total a esta medida.

Este miércoles, la concejala María José Martínez, ha propuesto que se mantenga el actual sistema de zonificación que"durante los últimos 8 años ha funcionado sin problemas en nuestra ciudad". Los socialistas han reclamado abordar en el consejo escolar esta medida.

“Defendemos que se mantenga el proceso de admisión que hay en la actualidad porque es equilibrado y justo y recoge en un baremo consensuado todas las situaciones familiares y económicas”, ha indicado María José Martínez. Además, ha afirmado que se trata de un tema “que tiene que ser tratado con rigor y seriedad y no puede depender de un pacto ideológico, debe ser consensuado y trabajado con la comunidad educativa” y que la ley marca como criterio prioritario la proximidad al centro educativo.

Los socialistas aseguran que ya se han puesto en contacto con federaciones de padres y madres, docentes y directores “y existe inquietud e incertidumbre. Como está en la actualidad el sistema, funciona bien. "De hecho, el 97% de las solicitudes de escolarización han conseguido plaza en primera opción. Las familias pueden elegir hasta 10 centros y eso ya es libertad de elección, tanto con domicilio familiar como el laboral”, ha añadido Martínez.

Con el sistema de distrito único, “¿cómo se van a resolver las listas de espera? ¿con un sorteo, como vimos hace 8 años? Los padres podrían elegir cualquier centro, pero eso no significa que se escolaricen en ese centro porque las plazas están limitadas. Por tanto no se puede hablar de libertad de elección real, si no la promesa de que puedan solicitarlo”, ha dicho la edil del PSOE.

Los socialistas han advertido, además, que esta fórmula, “generaría colegios más demandados que otros, desplazamientos de un extremo al otro de la ciudad y vaciado de aulas de colegios que no sean los más solicitados”.