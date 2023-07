Fueron algunas colisiones más entre las cientos que ocurren cada día por una distracción y que generaron la correspondiente indemnización a través de unas compañías de seguros que religiosamente pagaban. No eran cifras millonarias para poder pasar desapercibidos sin levantar sospechas.

Además, rara vez las compañías tienen la posibilidad de saber si lo que ha pasado es cierto. Se fían de los implicados y de sus partes amistosos que les envían. No saben a ciencia cierta si el herido, al que deben pagar muchas veces por secuelas, lesiones y bajas hasta miles de euros, realmente lo es o solo fingen. Los forenses, de estos asuntos saben mucho, como por ejemplo cuando atienden a víctimas con el famoso "latigazo cervical", que solo deja huella en las indemnizaciones porque se autorizan generosos pagos por un daño que es muy difícil de demostrar que no se sufre.

Compleja investigación

Una compleja investigación de la Policía Local junto a la Comisaría de Elche, de forma coordinada y durante nueve meses, ha llevado al traste con "una organización criminal", se explican en una nota, que se dedicaba, en parte, a vivir de las compañías con falsos siniestros de tráfico.

"¿Quieres ganar un dinero, hay una forma muy fácil?", podía ser la fórmula que utilizaban para conseguir captar interesados en montajes de accidentes. Hay hasta 17 personas implicadas, con edades comprendidas entre los 19 y los 59 años. Son once hombres y seis mujeres que han pasado por los juzgados para declarar. Seguro que todos niegan estar compinchados. "¿Encima que me arrolló con su coche ahora me denuncian?", podría ser la respuesta que den al juez. Todos están en libertad. Ahora comienza un complejo proceso, que exigirá de la personación de las aseguradoras para llegar al fondo del asunto porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya han hecho su trabajo.

Coordinación policial

La Comisaría de Elche, en una nota, ha calificado este viernes de "excepcional" la coordinación entre ambos cuerpos y no le cabe duda que todos los detenidos, "simulaban accidentes de tráfico para reclamar indemnizaciones a las aseguradoras por las lesiones supuestamente sufridas".

Fue un atestado levantado hace nueve meses por la Unidad de Policía Judicial de Tráfico de la Policía Local lo que abrió de una vez por todas la caja de los truenos. Los investigadores, que insisten en la complejidad de toda la investigación y el elevado número de implicados, "tenían indicios de que se estaban simulando accidentes por parte de un amplio grupo de personas con la finalidad de obtener las indemnizaciones de las aseguradoras".

Ante estos hechos, agentes pertenecientes al Grupo de Investigación de Delitos patrimoniales de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de Elche, con la estrecha colaboración de los agentes de adscritos a la Unidad de Policía Judicial de Tráfico de la Policía Local de Elche, llevaron a cabo una investigación con el objetivo de identificar y detener a todos los implicados en esta trama de estafas a aseguradoras.

Cantidad de datos

La Unidad de Policía Judicial de Tráfico de la Policía Local de Elche, encargada de la reconstrucción de siniestros viales, utiliza avanzadas técnicas de investigación, tales como el análisis forense de los vehículos, lo que, en este caso, arrojó gran cantidad de datos relevantes para poder probar que los accidentes no fueron fortuitos, sino simulados, y con la clara intención de cobrar las correspondientes prestaciones económicas de las compañías aseguradoras.

Connivencia delictiva

Asimismo, se pudo acreditar la connivencia delictiva entre varios de los encartados en dos accidentes ocurridos en distintos términos municipales, puesto que los ocupantes de los vehículos compartían lazos de consanguinidad y una estrecha relación, "pudiendo constatarse que el culpable de ambos siniestros, uno ocurrido en el término municipal de Elche y otro en el de Mutxamel, eran la misma persona", asegura el comunicado conjunto policial.

Estafa, falsedad y organización criminal

Por parte del Grupo de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Policía Nacional se practicaron las gestiones necesarias para la plena identificación, localización de todos los investigados y su posterior detención por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad documental y organización criminal en la Comisaría de la Policía Nacional de Elche, a excepción de tres de los investigados a los que hubo que imputar los hechos en el Centro Penitenciario de Fontcalent, en Alicante, dado que se encontraban en prisión por otros hechos no relacionados con la investigación.

Aseguradoras

Los agentes implicaron en estas estafas, cuyas reclamaciones por las indemnizaciones ascendían a más 60.000 euros, a un total de 17 personas, quienes habían percibido por parte de las aseguradoras algún tipo de indemnización o habían provocado gastos médicos por las supuestas lesiones sufridas en los accidentes que fueron desembolsados por las cuatro compañías aseguradoras que recibieron y pagaron los siniestros.