Tito Costa, concejal de Desarrollo Local, Juventud, Hostelería, Comercio, Mercados, Mercadillos y Ocupación de Vía y Espacios Públicos, ha anunciado al final del pleno ordinario de este lunes que renuncia a su acta de concejal dentro del grupo municipal del PP.

El que ha sido noveno teniente de alcalde abandona su corta trayectoria política en activo para atender debidamente sus proyectos profesionales y personales.

“Con mucho respeto a toda la Corporación y por responsabilidad con mis proyectos personales he de poner punto y final a esta etapa y renunciar a mi condición de concejal del Ayuntamiento de Elche. Es una decisión madurada y, por supuesto, consensuada con quien me dio esta oportunidad al que le estaré siempre agradecido. Quiero dar las gracias a todos los funcionarios del Ayuntamiento que me acogieron desde el primer segundo, especialmente a los de mis concejalías. Quiero dar las gracias a mis compañeros del Gobierno Municipal, por todo su cariño desde que tomamos posesión, por su complicidad durante las semanas de campaña y por su amistad siempre. Gracias también por vuestra cordialidad a los compañeros de la oposición. A todos os deseo, ahora como un ciudadano más, lo mejor; porque de vuestros acuerdos dependen los éxitos de los ilicitanos”, ha indicado Costa en el pleno.

El empresario Tito (Jacinto) Costa Martínez, en el momento de la presentación de su fichaje,m fue presentado como "uno de los principales proveedores textiles de grandes empresas multinacionales y además un empresario de reconocido éxito del sector del ocio y la hostelería".

Según indicó Pablo Ruz en su día, su "carácter emprendedor, su conocimiento empresarial y su más que avalada trayectoria" le llevó a contar con él para poner en marcha acciones que desbloqueen la administración pública y ésta se convierta en una herramienta "verdaderamente útil para la puesta en marcha de nuevos negocios y facilite la labor de nuestros emprendedores”.

Por otra parte, Ruz también destacaba que la incorporación de Costa al equipo popular era "una muestra más del compromiso del equipo popular con un sector tan importante para el municipio como es el de la hostelería, el ocio y la restauración”.

Menos de un mes y medio ha durado en el cargo el que es una persona de toda confianza del alcalde, Pablo Ruz, quien ahora, cuando la junta electoral lo permita, verá cómo se incorpora al equipo de gobierno la siguiente en la lista, la abogada Caridad Martínez. La letrada fue presidenta de la Asociación de Mujeres en Igualdad de Elche y comarca en su primer año (de 2009 a 2010).

Con más de 26 años de ejercicio profesional como abogada colegiada en el ICAE, especializada en Derecho de Familia y Mediación Familiar, Caridad Martínez es abogada del turno de oficio en las especialidades de Derecho Penal general, violencia sobre las mujeres, menores y familia. También fue presidenta del Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Elche de 2013 a 2016.

Remodelación del ejecutivo

Pablo Ruz, la presidenta del pleno, Irene Ruiz, y Aurora Rodil (Vox) han querido agradecer el talante y el trabajo realizado por Tito Cosa en esta breve experiencia política y de gestión.

Queda por ver ahora hasta qué punto se produce una remodelación en el equipo de gobierno conformado por PP y Vox. Caridad Martínez apuntaba a Igualdad, Mujer y Familia, pero estas carteras ya están repartidas entre PP y Vox por lo que de momento se desconoce el alcance de la crisis de gobierno, entendida como remodelación.