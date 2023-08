El grupo municipal socialista del Ayuntamiento Elche ha solicitado hoy al equipo de gobierno que sea convocada la Mesa de Movilidad, como órgano municipal de participación ciudadana, para "debatir y reflexionar" sobre el desmantelamiento del carril bici de la avenida Juan Carlos I y sobre la movilidad en general en la ciudad.

Su portavoz, Héctor Díez, sobre este desmantelamiento impulsado por el ejecutivo de PP y Vox, apuntaba este martes: “Lo que unos hicimos, otros han venido para destruirlo. Los carriles bici no son ni de izquierdas ni de derechas. Destruir carriles bici no es ni de izquierdas ni de derechas, es política que no es útil a la ciudadanía, es la peor política y la política de la que están cansados los ciudadanos. Unos hacen y otros llegan y deshacen lo que se ha hecho. Una política vieja e inútil para los ciudadanos”.

El dirigente socialista ha explicado que este mismo martes se había celebrado una comisión de pleno de Urbanismo, Movilidad y Vía Pública donde los socialistas habían preguntado por esta cuestión. "El equipo de gobierno no ha contestado ni a una de las múltiples preguntas que los miembros de la oposición hemos hecho sobre el desmantelamiento del carril, algo que hemos conocido por la prensa”, señalaba Díez.

"Política opaca"

“Estamos ante una política opaca porque no se da respuesta en las comisiones de pleno, porque no se convoca la Mesa de Movilidad y opaca porque se produce este desmantelamiento en la segunda quincena de agosto, esperando que estemos algunos despistados o mirando para otro lado y eso no ha pasado”, ha indicado Díez.

Los socialistas han manifestado estar en contra de esta decisión porque supone “romper la coherencia del circuito de carriles bici y porque se está haciendo desde el más puro sectarismo y sin explicar alternativas”. A este respecto, Díez ha indicado que si la alternativa es la plataforma compartida con el coche “eso no vale para nada como se ha demostrado en Alicante, Madrid, Sevilla y allá donde se ha hecho”.

Urgente

Los socialistas han pedido por tanto que se convoque la Mesa de Movilidad, que se convoque a todos los colectivos y grupos políticos y que se explique bien qué se va a hacer “porque hay que mirar al futuro y no hacia la eliminación de los carriles bici”.

Por ello, el grupo municipal socialista ha pedido por registro que se convoque de forma urgente la Mesa de Movilidad, “algo que debería haber convocado PP y Vox donde están representados los técnicos, grupos políticos y sociedad civil, para dar explicaciones ante esta decisión, pero no les ha interesado”.