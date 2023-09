El Ministerio de Cultura ha vuelto a negarse a sacar de Madrid a la Dama de Elche pero le reconoció al alcalde, Pablo Ruz, que por ese "no" rotundo tiene una deuda que saldar con el patrimonio de la ciudad. Es una de la esperanzas que dejó la reunión mantenida este martes entre el regidor ilicitano y el socialista Miquel Iceta. Un encuentro tenso y decepcionante para el equipo de gobierno que acabó con un nuevo pulso del Ayuntamiento con el responsable en funciones del Ministerio.

Ruz reclamó a Iceta compensar a la ciudad por el "alto precio de no tener a la Dama" con un Patronato nacional, o a lo sumo, con la figura de un consorcio, que se encargue de financiar todos los años excavaciones en el yacimiento de La Alcudia, el lugar donde hace 126 años se descubrió al busto íbero, para seguir sacando a la luz piezas de relevancia, ya que el 85% de su superficie está sin explorar.

Si bien, el alcalde popular rechazó un convenio, como los socialistas ilicitanos demandaron este martes para que Cultura "se implicara de forma decidida en las excavaciones". El primer edil ha dicho en una comparecencia este miércoles para explicar los pormenores de la reunión que "las migajas del Ministerio no las vamos a aceptar" y que un convenio "es papel mojado para apaciguar" la negativa de una cesión que ha vinculado a una "decisión política". Pablo Ruz puso sobre la mesa de Iceta la necesidad de que el Ministerio de Cultura tenga presencia en Elche y que de forma "permanente y no temporal" asuma el coste de las investigaciones en el yacimiento para "suplir la anomalía" de que la ciudad carezca de su escultura más preciada.

Según el alcalde, no le dijeron que no, y se emplazaron a seguir trabajando para poder poner en marcha, a la mayor brevedad posible la fórmula de cooperación que permita seguir trabajando en La Alcudia, con la vista puesta en que el próximo gobierno "remate" esta petición.

Credibilidad

Durante la hora que duró el encuentro mantenido ayer en Madrid y convocado cinco días después de que Cultura sacara a la luz su último informe desaconsejando el préstamo, hubo tiempo para que los representantes municipales reprobaran el polémico documento. Para empezar porque el estudio técnico carece de firmas. Se desconoce qué experto lo rubrica, lo que carece de credibilidad para el alcalde ilicitano. "No dicen quién lo firma y eso es una prueba de que está hecho ad hoc para negar el traslado", ha dicho Ruz. El primer edil ha tachado de "falta de consideración con los ilicitanos" el informe y ha asegurado que el Ministerio de Cultura ha impedido que Elche pueda ofrecerle alternativas, como la elaboración de un contrainforme asumido con fondos municipales.

Asimismo, el alcalde y la concejala de Cultura, Irene Ruiz, aprovecharon la cita con el ministro de Cultura para reclamar que Misteri d’Elx cuente con una línea de ayudas directa y asegurada de manera anual, y no a través de “la libre concurrencia y no nominativa” como ocurre en la actualidad.