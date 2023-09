La Policía Local de Elche resuelve cada día muchos atestados, alguno de ellos tan raros como recibir un aviso ciudadano de un conductor asegurando que ha visto tumbado en la carretera de Santa Pola a un persona a la que no podía identificar. No parecería un gran asunto policial si no fuera porque el individuo llevaba entre sus ropas una careta blanca de Guy Fawkes, un revolucionario inglés de principios del siglo XVII que intentó matar al rey Jacobo I.

La historia quizá no la conozcan, pero se popularizó en redes sociales por otro personaje que la portaba, que se denominaba anonymous y que la utilizaba en sus videos para no ser identificado. Está asociada a un símbolo de revolución y protesta, aún más si cabe tras ser popularizada por la archiconocida película "V de Vendetta". La Policía Local de Elche requisa más de un centenar de prendas de vestir y colonias falsas Documentación Pues sí, con ella iba esta persona. Según explica en su atestado los agentes, se encontraba aturdido y les aseguró a sus preguntas sobre qué hacía allí y cómo había llegado que venía andando desde Santa Pola. "Tras atenderle y comprobar que estaba bien, los agentes le solicitaron su documentación personal, pero indicó que no portaba nada, por lo que fue trasladado a dependencias de Guardia Civil de Santa Pola para su plena filiación", explica la Jefatura Local. Es decir, de vuelta a Santa Pola, pero en el coche de la Policía Local de Elche. Averiguaciones y arresto Una vez realizadas las averiguaciones a través de bases de datos se comprobó que le constaba una orden de búsqueda, detención y personación del juzgado de lo Penal número 2 de Elche. "Durante el registro superficial llevado a cabo por motivos de seguridad, se le localizó una sustancia vegetal de color marrón, que según indicó era hachís". Por todo ello quedó detenido en el Cuartel de la Benemérita.