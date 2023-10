Charo perdió a su madre el pasado sábado de madrugada. El cadáver fue trasladado ese mismo día al tanatorio de Carrús y el sepelio tuvo lugar el domingo a las 11.30 horas, pero no hubo a continuación entierro tal y como estaba previsto y tras acordarlo convenientemente con los trabajadores de la empresa de pompas fúnebres. Tuvo que dar explicaciones de algo que no entendía a su familia y supo que la autorización judicial aún no había llegado, pese a que le aseguraron que la tramitación se hizo en tiempo y forma. El suyo no fue el único caso ese día porque hasta cuatro familias, tres de ellas en Elche y una en Crevillent, se vieron en la misma situación: sepelio sin poder dar sepultura a sus seres queridos.

Este lunes, tras poder despedirla, presentó una queja ante el tanatorio, aunque asegura que el trato para con ella fue magnífico, «nos ofrecieron cualquier cosa que necesitáramos, pero no era algo que dependiera de ellos» el motivo por el cual no se pudo celebrar la despedida en el camposanto. También, asegura Charo, lo hará en los próximos días en los juzgados porque no quiere, dice, «que nadie tenga que pasar por lo que todos nosotros hemos pasado», refiriéndose al resto de casos como el suyo porque en el mismo mostrador al que fue a pedir explicaciones había antes de su llegada otra familia, del sepelio de las 10.30 horas y en las mismas circunstancias. Esa familia también tuvo que enterrar a su ser querido el lunes. Redes sociales La mujer no se quedó callada y a través de las redes sociales denunció este lunes lo que había ocurrido. «A mí me aseguraron que el trabajador del tanatorio estaba desde las nueve de la mañana del domingo en el juzgado esperando que le dieran los certificados para poder proceder al entierro. Al tratarse de un domingo, este es un trámite, me explicaron, que se hacía ante el juzgado de guardia. Los sepultureros están hasta las 13 horas, pero la autorización no llegó hasta las 14.20 horas, con lo cual mi madre tuvo que quedarse en una cámara frigorífica, como el resto de personas que se encontró en la misma situación que yo», explicaba al diario. Todos los certificados se entregan al Tanatorio en el mismo acto. Fuentes consultadas por el periódico explicaron que no era la primera vez que algo parecido sucedía y aseguraron que el problema se produce durante los fines de guardia, cuando el trámite recae en el juzgado que trabaja, no en el Registro Civil que entre semana es el que se encarga de facilitar los sepelios.