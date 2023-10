La Policía Local de Elche ha detenido a un conductor de un patín eléctrico en estado de embriaguez por agredir a un agente. Según ha dado a conocer este martes el Ayuntamiento, el pasado mes de septiembre una dotación policial vio a un hombre que conducía un patinete mientras se tambaleaba por encontrarse en situación de embriaguez. Los agentes le dieron el alto y comprobaron que desprendía un fuerte olor a alcohol. En el momento de proceder a su identificación, el conductor comenzó a mostrarse rebelde y nervioso y evitó colaborar con los agentes.

Durante su registro superficial se le encontró en el interior del calcetín del pie izquierdo un trozo de plástico con una sustancia de color blanco, al parecer anfetamina, que le fue intervenida, según el comunicado municipal.

La Policía realizó una prueba de alcoholemia con un resultado en la primera prueba de 0,94mg en aire espirado, instante en el que el implicado comenzó a increpar a los agentes con frases en voz alta como: “no sé porque me habéis parado, en vez de hacer otras cosas más importantes. No paráis de tocarme los huevos y no valéis para nada”.

Un agente le indicó que dejase de gritar y el conductor del patinete respondió con un empujón, lo que provocó el tropiezo del policía contra un vehículo estacionado. El varón, de 40 años, fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

La ordenanza

En Elche, el Ayuntamiento está pendiente todavía de la aprobación de una ordenanza de movilidad sostenible que regule las infracciones para los usuarios de patinetes. Su luz verde depende ahora del ejecutivo local de PP y Vox porque el anterior equipo de gobierno de PSOE y Compromís elaboró un borrador y llegó a realizar una consulta previa pero se quedó ahí. Estaba pendiente llevarla a aprobación inicial porque desde la Policía querían incluir más cuestiones.

Según aquel borrador de ordenanza, llevar un patinete sin tener la edad mínima exigida (15 años) o ir sin alumbrado reglamentario se considerará infracción leve y se penalizará con 100 euros de multa en Elche. Conducir de forma negligente, incumplir las normas de circulación, con auriculares o sin el casco son algunas de las infracciones que se considerarán graves y se castigarán con 200 euros. Circular poniendo en riesgo a los demás o negarse a someterse a un test de drogas o de alcoholemia se penará con 500 euros. Son solo algunos de los ejemplos de malas conductas que tendrán consecuencias económicas una vez se apruebe definitivamente esta ordenanza municipal de Movilidad Sostenible, salvo que haya cambios con el nuevo gobierno municipal. También habrá multas para los peatones que crucen por un lugar no señalizado del carril bici o transiten por vías ciclistas.