La portavoz del grupo municipal de Compromís Elx, Esther Díez, ha dado a conocer la siniestralidad en el municipio a partir del informe de la Policía Local que el grupo solicitó hace dos meses para conocer el volumen de siniestros desde enero de 2022 hasta junio de 2023 en todas las vías del municipio y su tipología.

Tras el desmantelamiento de los carriles bici en las calles Juan Carlos I y José María Buck llevado a cabo por el actual gobierno local y que se justificó con un informe de la Policía Local que apuntaba una alta siniestralidad entre vehículos de movilidad alternativa, el grupo solicitó conocer la accidentalidad global de todo el municipio en el mismo periodo que el analizado por la policía sobre los carriles bici.

En este sentido y una vez analizados los datos que ha aportado la Policía Local, Esther Díez ha tachado de ideológica y negligente la decisión de Pablo Ruz y Vox de desmantelar los carriles bici con un total de 2.656 accidentes en todo el municipio en ese año y medio, de los cuales el 94,5% fueron entre vehículos a motor.

«Contradictorio»

«El informe en el cual se basó el gobierno local para destrozar los carriles bici y que está firmado por el jefe de la Policía Local apuntaba diez accidentes leves con bicicletas o vehículos de movilidad personal en la calle Juan Carlos I. Estos datos son contradictorios con el informe que ahora nos han hecho llegar y que apunta un total de doce accidentes en este periodo en dicha calle, pero que solo cuatro están vinculados con las bicicletas o vehículos de movilidad personal. En concreto, dos son con bicicletas, uno con ciclo y otro con patinete», ha detallado la portavoz.

«Además, las vías que registran diez o más accidentes en el municipio se elevan a 106 calles y destacan la avenida de la Libertad con 149 siniestros, la avenida de Novelda con 136 y la avenida de Alicante con 39 accidentes. Por lo tanto, nos da una idea global del número de accidentes que se registran en la ciudad y la cifra tan pequeña de los accidentes que se hace referencia desde el gobierno local como es el caso de la calle Juan Carlos I», ha explicado Díez, quien ha cifrado el total de accidentes que se produjeron en ese año y medio con vehículos alternativos en la calle Juan Carlos I en «un 0,007 accidentes al día».

De los datos globales, el grupo municipal extrae que de los 2.656 accidentes en todo el término municipal, los que corresponden a siniestros con bicicletas son el 2,2% y con patinetes el 3,3%. «El resto, el 94,5%, son accidentes que se dan entre vehículos a motor», añaden las mismas fuentes.

94 calles

Además, Esther Díez cifra en 94 las calles que registran los mismos o más accidentes que en Juan Carlos I y se ha preguntado si se va a tomar alguna medida para garantizar la seguridad vial en dichas vías o es que se van a cerrar al tráfico, como ha ocurrido con los carriles bici.

Igualmente, ha apuntado la siniestralidad en la calle José María Buck donde se registró en todo un año y medio un único accidente leve con bicicleta y otro con patinete. Así mismo, en la calle Mariano Soler Olmos, otro de los objetivos del gobierno local de eliminar la infraestructura ciclista, no se registró ni un solo accidente con este tipo de vehículos.

Para la portavoz, «los datos que hemos conseguido demuestran una cuestión muy clara y es que la decisión del equipo de gobierno de Pablo Ruz y Vox de destrozar los carriles bici fue una decisión ideológica, que no se sustenta de ninguna manera con los datos que se nos han facilitado y se puede decir de manera clara que ni en Juan Carlos I ni José María Buck se registra una accidentalidad alta, ni mucho menos en lo que se refiere a accidentes con bicicletas o patinetes».

«Además, nadie está valorando el riesgo que supone haber dejado a las personas usuarias sin un carril bici protegido ni el efecto disuasorio en el uso que esto está produciendo», añade.

"No mejoran la seguridad "

“Esa decisión no fue objetiva, ni se tomó para mejorar la seguridad. Se tomó con un criterio ideológico porque las bicicletas y los carriles bici simbolizan otra manera de entender el espacio público para hacer frente a la emergencia climática, un municipio que se adapta con políticas verdes para la mitigación de los efectos del cambio climático y que obviamente un equipo de gobierno que es negacionista de esta emergencia lo que hace es destrozar la infraestructura ciclista porque está en contra de democratizar el espacio público. Quieren que las calles sean solamente para unos pocos que aparcan en doble fila y no quieren que ese espacio se abra”, ha sentenciado Díez.

Para la portavoz, el alcalde, Pablo Ruz, “tiene que salir a explicar su mala fe en esta decisión y pedir perdón porque son conscientes del error político que supuso esta decisión por la envergadura internacional que ha tenido la eliminación de los carriles bici y cómo nos ha situado en el mapa de la vergüenza de los gobiernos del retroceso. No vale solo con que haya reculado con algunas medidas, que vaya a seguir con los carriles bici que dejamos planificados y financiados con fondos europeos el anterior gobierno progresista, así como el Plan de movilidad Urbana Sostenible (PMUS), contra el que se pasaron años arremetiendo y del que ahora no cambiarán ni una sola coma. Ruz debe de pedir perdón por una cuestión de seguridad, así como reponer los carriles bici antes de que Europa nos obligue para no poner en peligro la vida de los ciclistas de esta ciudad”.