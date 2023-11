La portavoz adjunta a las Cortes, Aitana Mas, el portavoz de Sanidad de Compromís, Carles Esteve, y los portavoces de los grupos municipales de Compromís per Elx y Crevillent, Esther Díez y Marcelino Giménez, se han reunido en la Plaza de Baix para reclamar por la reversión a la gestión pública del Hospital del Vinalopó de Elche. La concesión de la gestión privada del hospital finalizará en 2025, y desde Compromís han destacado que es "ahora cuando deben ponerse en marcha los trámites para su reversión y conseguir así una sanidad 100% pública para los ilicitanos y los crevillentinos".

Esther Díez ha señalado que "para Compromís, la salud es una de las cuestiones básicas en nuestra programación política y es por eso que pedimos atención pública". Aitana Mas ha solicitado a Carlos Mazón que antes de junio de 2024 prepare la reversión a la gestión pública del hospital, "con el fin de acabar la mercantilización de nuestra sanidad", ha acentuado la portavoz adjunta a las Cortes.

Compromís presentará en los ayuntamientos de Elche, Crevillent y a las Cortes Valencianas diferentes iniciativas para «exponer la realidad» de la empresa que lleva a cargo el Vinalopó, además de la vuelta de la gestión pública del hospital.

Después de reunirse con colectivos de trabajadores y trabajadoras del Hospital del Vinalopó, la coalición ha pedido al Consell que debe reclamar a la empresa responsable de la gestión del hospital el pago de la deuda de 86,9 millones de euros.

Transparencia en las gestiones

“Es importantísimo que el conseller de Sanidad y el señor Mazón sean transparentes en su gestión y la comunicación de esta. Ahora mismo hay un presupuesto debatiéndose en Las Cortes donde las liquidaciones de los acuerdos sanitarios han desaparecido de las cuentas de ingresos. Intuimos que el señor Mazón está perdonando una parte de la deuda importantísima; una deuda cerca de 400 millones de euros a las empresas privadas que han gestionado los departamentos de Manises, Denia, Torrevieja y Alzira", ha detallado Mas.

El portavoz de Sanidad a las Cortes ha calificado de "engaño" la auditoría presentada por la Consellería de Sanidad que defiende la gestión privada del centro sanitario. "Pensamos que la estrategia sanitaria de Carlos Mazón esconde un pacto con Ribera Salud como él mismo reconoció a las Cortes, para condenar la deuda de la empresa en el departamento" ha especificado Esteve.

Díez ha explicado que "hace unas semanas la Consejería de Sanidad anunció la reversión de los hospitales de Denia y de Manises. Para nosotros fue una decisión acertada, pues queremos que la atención en hospitales de esta naturaleza sea siempre pública en el territorio valenciano, y sobre todo en Elche y Crevillent. Queremos que esta propuesta se centre en los objetivos sanitarios y no en los económicos".

Intereses ocultos

El portavoz de Compromís per Crevillent ha destacado que también presentarán la moción para la reversión del Vinalopó en 2025. "En Crevillent queremos ser pacientes, no clientes de una empresa que prioriza el beneficio económico por encima de la salud". Díez ha apuntado que no es comprensible que el alcalde Pablo Ruz haya salido a defender la concesión sanitaria y la gestión privada del hospital, diciendo que prefiere un sistema privado a uno público cuando las cifras muestran el perjuicio de la gestión para la ciudadanía. "No sabemos si hay algún tipo de interés", ha destacado la portavoz de Compromís per Elx.