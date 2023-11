Ocho detenidos, un asesinato, un laboratorio de fabricación de cocaína y una red de distribución de la droga. No, no es el guion de una serie de narcotráfico. Ha ocurrido en Elche, concretamente en la pedanía de El Altet donde la víctima era el propietario de la vivienda, quien al ir a cobrar recibió un navajazo mortal por parte del cabecilla de la banda que había dedicado el piso a, discretamente, fabricar la droga en él y distribuirla por Alicante y Murcia.

La Comisaría ha completado hoy toda la historia tras realizar seis registros en Alicante y Elche de pisos que eran utilizados como el mercado de la droga (desde ellos se distribuía o vendía) y arrestar a la pareja del asesino, quien había asumido su rol en la trama. No solo se ha encontrado cocaína, algo que ya adelantó INFORMACIÓN, sino hachís, marihuana o éxtasis porque el mercado de la droga es muy amplio y variopinto.

Crimen un 6 de octubre

Fue el 6 de octubre cuando un hombre llegó en mitad de la noche tambaleándose a una gasolinera. Allí murió sin que los servicios sanitarios de emergencias pudieran hacer nada por él. La patrulla de la Policía Local que hizo acto de presencia siguió su rastro de sangre, lo que le llevó a una calle próxima donde observaron a un hombre que les pareció sospechoso. Al darle el alto intentó huir y le capturaron. El reguero de sangre acababa en una vivienda que ese mismo día se supo que era propiedad del fallecido. El arrestado su inquilino y dentro de la misma se encontró un laboratorio de fabricación de droga.

¿Por qué le mató? Probablemente, porque le reclamó la deuda de alquiler. No hay más hipótesis y el Cuerpo Nacional de Policía no ha ofrecido otros datos. Era un electricista cuya familia y dos hijos llora su muerte un mes más tarde. No tenía nada que ver con ello y no sabía a quién había alquilado el piso: a un narcotraficante colombiano.

Los agentes adscritos a la Comisaría de Policía Nacional en Elche, encargados de la investigación del homicidio, hallaron en el registro practicado en la vivienda del autor un laboratorio de drogas, ya que intervinieron un total de 763 gramos de cocaína, gran cantidad de sustancias de corte empleadas para la elaboración y adulteración de drogas como acetona, efredina, manitol, leucina y cafeína. También intervinieron varias planchas de acero utilizadas para prensar y marcar los paquetes de droga, así como otros útiles para la manipulación de sustancias estupefacientes.



Resolución del crimen, ahora el laboratorio

Resuelto el asesinato con la rápida captura del supuesto autor, que ese mismo día ya participó en la reconstrucción en la vivienda y se procedió a su traslado a un centro penitenciario, había que seguir tirando del hilo para llegar hasta la madeja sobre lo hallado en la vivienda. De la investigación se hicieron cargo agente de la Policía Nacional adscritos al Grupo de Estupefacientes de la UDYCO de Alicante. Tras un largo mes de indagaciones se han llevado a cabo seis entradas y registros en viviendas de las ciudades de Alicante y Elche y que han acabado con la detención de ocho personas que componían este grupo criminal. Cuatro hombres y cuatro mujeres, tanto españoles como colombianos. Tienen edades entre 19 y 38 años.

Los investigadores sostienen en el atestado que todas las viviendas registradas eran utilizadas por los miembros de este grupo criminal como puntos de venta y distribución de varios tipos de drogas como hachís, marihuana o éxtasis, pero principalmente se dedicaban a la distribución y venta de cocaína.

De hecho, según la Comisaría, al grupo organizado ya se le seguía la pista, "antes de que el cabecilla de la trama presuntamente acabara con la vida de otro varón en El Altet". Precisamente el asesino y cabecilla de los narcos tenía otra función más era el fabricante de la droga. "Se encargaba de adquirir las sustancias de corte con las que elaboraba la droga final él mismo y posteriormente la distribuía a los puntos negros de las ciudades de Alicante y Elche desde donde se vendía a su vez a terceras personas". Ahora bien, el cabecilla de la banda estaba en prisión y el negocio seguía. ¿Quién se había hecho cargo de él? Su pareja sentimental.

Crimen organizado

Los investigadores han podido constatar que, desde el día en que ingresó en prisión el principal responsable de la trama, su rol lo adoptó su pareja sentimental, también detenida en esta operación, "la cual empezaría a realizar las funciones de máxima responsable del grupo criminal", funciones que pasarían por la adquisición de nuevas partidas de sustancias estupefacientes o el cobro antiguas deudas. Como se diría en una serie, ascendió en el escalafón del crimen organizado.

Entonces, el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Provincial de Alicante centró sus esfuerzos tanto en su pareja sentimental como en el resto de miembros que se encargarían de la venta final del producto hasta que se pasó al operativo final: los registros con autorización judicial "una vez recopilados todos los indicios que demostraban la actividad ilícita".

Blanqueo de capitales

Se han practicado un total de seis registros en viviendas situadas una de ellas en Elche y el resto en la ciudad de Alicante, donde se han intervenido multitud de dosis ya preparadas para su venta a terceros de hachís, marihuana, cocaína y éxtasis (cerca de 400 pastillas), además de 6.435 euros en efectivo y diversos útiles para la manipulación y venta de sustancias estupefacientes. Por otro lado, se ha intervenido la documentación de 10 vehículos adquiridos por la organización, algunos de ellos de alta gama, varias motocicletas, y numerosos objetos de valor como por ejemplo una televisión de 86 pulgadas y gran cantidad de teléfonos móviles, algunos también de alta gama, teniendo los agentes los indicios suficientes para relacionar también a los detenidos con una trama de blanqueo de capitales, ya que tratarían de lavar el dinero obtenido con la venta de drogas mediante la adquisición de viviendas, vehículos y otros objetos valiosos.

En los últimos días, se han llevado a cabo las dos últimas detenciones (dentro de esas ocho), uno de ellos un varón de 28 años de edad y nacionalidad española que también dirigía el grupo criminal actuando de mano derecha del cabecilla y por último en el día de ayer se procedió a la detención de una mujer de nacionalidad colombiana y 38 años de edad encargada de la venta y distribución de este tipo de sustancias desde una vivienda de la localidad de Elche. En esta operación policía se han intervenido un total de 858 gramos de cocaína.