El PSOE ha reclamado al equipo de gobierno a que, en cuestión de un mes, junto con el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), ponga en marcha el Centro de Día “Els Garrofers” para personas con diversidad funcional intelectual de Elche, al estar finalizadas las obras desde junio de 2023. Los socialistas llevarán al pleno esta reivindicación, a través de una moción, en la que también solicitarán que los usuarios del antiguo centro de día de Jubalcoy retomen su plan de intervención en estas nuevas instalaciones y abandonen el centro alternativo que se tuvo que instalar en las pistas deportivas del Centro Ocupacional de La Tramoia de Elche a raíz de la pandemia.

El principal partido de la oposición ha advertido de que tras retomar la actividad por el parón sufrido por el covid, el Centro de día de Jubalcoy no pudo hacerlo porque se encontraba en las mismas instalaciones que la residencia y existía una orden expresa para que los usuarios de la residencia y el centro de día no compartiesen espacios para garantizar la salud de ambos. "Desde el minuto cero y en colaboración con las familias, el IVASS y el Ayuntamiento de Elche buscamos alternativas para que los y las usuarios/as pudieran comenzar cuanto antes su intervención y no se vieran mermados todos los avances que desde el centro de día se estaban desarrollando desde el Plan Individualizado de Atención", afirman los socialistas en su moción.

El Ayuntamiento de Elche ofreció las instalaciones provisionales del Centro Social Francesc Cantó, al mismo tiempo que trabajaba en la búsqueda de alternativas más adecuadas para prestar el servicio desde el IVASS con las mismas condiciones que tenían en el Centro de día de Jubalcoy. Desde el Ayuntamiento de Elche se ofreció a Patrimonio de la Generalitat el antiguo aulario de infantil “Els Garrofers” en L’Algoda como cesión, para ser centro definitivo de día para las personas con diversidad funcional intelectual que tuvieron que dejar de asistir al centro de Jubalcoy.

Según recuerda el PSOE, el acuerdo contempló una cesión por 10 años, así como la posibilidad de que la asociación de vecinos de la zona hiciera uso de la parte exterior del edificio durante la semana de fiestas y se pudieran desarrollar actividades inclusivas con las personas usuarias del futuro centro de día y sus familias.

Instalaciones acabadas

En junio de 2023, acabaron las obras de adecuación del centro de día Els Garrofers de Elche para 40 plazas, según la moción que defenderá el edil Mariano Valera. Las obras de acondicionamiento y remodelación del interior y exterior del edificio implicaron una inversión de alrededor de un millón de euros, que fueron financiadas con los fondos de la Unión Europea.

La pretensión del anterior Consell fue que el centro de día Els Garrofers contara con una plantilla compuesta por 19 puestos de trabajo: un director o directora, un auxiliar administrativo, un psicólogo o psicóloga, un enfermero o enfermera, un trabajador o trabajadora social, un o una fisioterapeuta, tres terapeutas ocupacionales, cinco educadores o educadoras y cinco cuidadores o cuidadoras.

Con todo ello, el PSOE aprovechará para reclamar al equipo de gobierno, que junto con la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda se ejecuten todas las obras recogidas en el Plan Valenciano de Infraestructuras de Servicios Sociales (Plan Convivint) planteadas para Elche, con prioridad las infraestructuras nuevas para personas con diversidad funcional (Residencia y Centro Ocupacional)