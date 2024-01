En mitad de un panorama nada halagüeño, Asaja ha presentado este martes los resultados de la campaña de las hortalizas de invierno del Camp d'Elx con unas pérdidas de 1.000 toneladas de producción y con la dificultad de mantener la actual variedad de su producto estrella: la alcachofa, de la increíble por sabor y textura variedad "Blanca de Tudela", porque no hay ni agua ni suelo ni humedad ni frío para producirla con garantías en unas tierras que despedirán enero con calor y bajo un cielo raso.

Los agricultores, que saben de la importancia de la alcachofa, que supone 9 millones de kilos de los 18,5 millones del total (en 2023 fueron 19,5 millones de kilos la producción) van a comenzar a poner variedades híbridas de la planta, que a buen seguro no tendrán tan buen recorrido en los mercados pero dan una buena producción y resisten mejor las inclemencias meteorológicas y se defienden mejor de los fitopatógenos o de las enfermedades del suelo, como los hongos. Por lo que se refiere a las cifras totales, está caída de un millón de kilos de producción (un 6% del total) se une a la de anteriores años. "Hace dos, la merma fue del 15 %; la campaña pasada, del 10 %". explicó en un comunicado Asaja.

Calendario de movilizaciones

Tras la granada, las hortalizas de invierno son el gran producto estrella del Camp d'Elx por volumen y valor añadido, además de por su calidad y proximidad al consumidor final. El acto de ayer, en el restaurante Nugolat, reflejó que no solo la situación no es boyante por la falta de agua sino por los disturbios en Francia, con camiones españoles cargados de productos que han sido volcados o retenidos. De hecho, ante esta situación, José Vicente Andreu, presidente provincial del sindicato agrario Asaja, dijo que también el campo español se va a movilizar, pero no se sabe aún cómo porque están en similar situación que los productores galos.

Los agricultores españoles no son el problema. Ante medio centenar de invitados al acto, ha anunciado que ASAJA nacional está ultimando un calendario de movilizaciones para reivindicar los derechos del campo español y que por supuesto Asaja Alicante se unirá a dichas protestas.Mientras, el alcalde, Pablo Ruz, en su intervención defendió el Camp d'Elx y anunció que hoy mismo ha enviado dos cartas al Gobierno (a los ministros Óscar Puente y Luis Planas, de Transporte y Agricultura) para exigir que se defienda a los agricultores.

Inseguridad hídrica

Valero explicó sobre la situación con la alcachofa de la variedad Blanca de Tudela que esta campaña se ha reducido a 550 hectáreas (de las 1.300 hectáreas de superficie de cultivo en el Camp d'Elx) "a causa de la inseguridad de disponer de los recursos hídricos el pasado verano, coincidiendo con la época de plantación", en clara referencia al recorte por el Gobierno de los aportes del Tajo-Segura, cuenca cedente que también está sufriendo los problemas de la falta de lluvias. Otro producto que se ha visto afectada su producción por la falta de agua es la patata de verdete, de la que se esperan recoger un millón de kilos pero con un menor calibre por "la sequía y la disminución de agua procedente del Tajo-Segura".

Caso similar es el de las habas, que en las variedades más tempranas no han obtenido los resultados deseados, pues la ausencia de frío ha dejado muchas parcelas sin apenas cosecha. Se prevé que se recolecten 500.000 kilos, un 50 % menos que el ejercicio anterior.

El brócoli gana mercados

El único producto que se comporta mejor son las crucíferas (como el brócoli o la coliflor, el rábano, la col, la rúcula o el romanesco), a pesar del clima, por haber apostado por nuevas variedades que soportan mejor el cambio climático. Cuentan con una superficie de 550 hectáreas (50 hectáreas más que la campaña anterior) y se espera una recolección que superará los 8 millones de kilos y que irá creciendo porque, según Asaja, existen un aumento de demanda en el mercado, sobre todo del brócoli, "que se consume cada vez más en España y en el conjunto de la Unión Europea". En la zona de Levante se cultiva en otoño, invierno y primavera, y durante el resto de año en zonas del interior.

Producto de proximidad

Por su parte, el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, ha manifestado que a pesar de este ligero descenso de producción en las hortalizas de invierno del Camp d’Elx, toda la gama es “ampliamente valorada por considerarse productos de proximidad, frescos y de calidad que además de apreciarse en el municipio gozan de gran aceptación en otros mercados de España y Europa. El Camp d’Elx se caracteriza por agrupar un conjunto de explotaciones agrarias pequeñas y medianas, de tipo familiar, cualidad que se ve reflejada en el cuidado de los cultivos y que aporta un valor añadido a la calidad de las verduras”, ha subrayado Andreu, quien además ha enfatizado el espíritu exportador de muchas de las empresas hortofrutícolas de sus pedanías.

Bloqueo francés

Sobre la situación de la huelga francesa, el presidente de ASAJA Alicante ha remarcado también que “los franceses se equivocan de objetivo”, que no es otro que Bruselas y su flexibilidad. "Sus políticas restrictivas están poniendo en jaque a la agricultura por permitir la entrada de frutas y hortalizas de terceros países que juegan reglas de juego diferentes a las nuestras, con fitosanitarios aquí prohibidos desde hace años y de dudosa seguridad alimentaria para el conjunto de la sociedad”.

En total, el campo de Elche dedica 1.300 hectáreas para el cultivo de hortalizas de invierno, un dato que se mantiene sin cambios frente a la campaña anterior. La asociación destaca el esfuerzo de los agricultores por mantener la actividad a pesar de una “pérdida de productividad y rentabilidad sin precedentes, debido a la incertidumbre en la disponibilidad de agua para riego, la persistente sequía, unas temperaturas demasiado cálidas durante el invierno y el aumento radical de los costes de producción, en especial en abonos y productos fitosanitarios, así como la competencia de la importación de terceros países “que juegan con otras reglas más fáciles que nosotros”.

El Camp d'Elx se enfrenta a otra situación de riesgo máximo.