Se conocieron cuando sus edades tenían una sola cifra y ahora la mayoría ya "toca" los 50 años. Son la generación de 1974 del colegio público Ferrández Cruz de Elche que ha celebrado una comida mitad reencuentro, mitad emociones mitad nostalgia. Ha sido una cita, como todas, difícil porque muchos de aquellos niños y niñas se marcharon de la ciudad y en la actualidad viven en otras ciudades: Madrid, Valencia... pero tenían tantas cosas que contarte.

Martin Monclús fue uno de aquellos niños y uno de los promotores del encuentro. Se reunieron el sábado y contaron que se volvía a ver al cabo de 36 años de haber acabado sus estudios de la extinta Educación General Básica (EGB) que entonces constaba de ocho cursos. "El cumplir la inmensa mayoría del grupo 50 años a lo largo de 2024 ha sido el detonante de la iniciativa", explica Monclús.

Curso 84-85

En la imagen aparece el grupo de 5ºA EGB, curso 84-85. Una imagen que salvando las distancias repitieron este pasado sábado, la mayoría colocándose en las mismas posiciones que entonces. La foto, como no podía ser de otro modo, se hizo en el centro junto a la porchada del edificio. Es el único que no ha cambiado. En la imagen del pasado sábado hay alguno más, tres, que no pudieron estar entonces. "Prácticamente todos los alumnos han sido localizados (32), habiendo gente que hace el esfuerzo de desplazarse. Iremos a comer y a pasar la tarde todos juntos para recordar con nostalgia aquella época".

"El mismo grupo"

Monclús recuerda que "este grupo de compañeros ha compartido la misma clase (A) desde párvulos, ya que antiguamente se mantenía el mismo grupo en toda la etapa educativa", aunque siempre todos los años aparecía algún nuevo compañero. En lo que todos coincidimos es que fue un grupo que estaba muy unido y todos mantenemos muy buenos recuerdos". El colegio se ha ofrecido a colaborar en el acto, facilitándoles el acceso al patio del centro para poder realizar la foto.

Antiguas promociones del colegio Ferrández Cruz se suman a una iniciativa que es habitual en otros colegios, como Salesianos San Rafael.