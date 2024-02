El PSOE le devuelve la moneda al PP con las inversiones sin ejecutar en Elche y "patinazo" de Soler

Tras prácticamente cuatro años recibiendo el anterior equipo de gobierno de Elche, conformado por PSOE y Compromís, todo tipo de aldabonazos y críticas desde las filas del PP, entonces en la oposición y ahora en el ejecutivo local, a cuenta de la baja ejecución de las inversiones, ahora le ha llegado el momento a los socialistas de desquitarse.

En el pleno de este lunes, dos meros puntos de trámite, como era dar cuenta de la información sobre la ejecución del cuarto trimestre del presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2023 y también el de la morosidad en ese mismo periodo, se le vinieron en contra al PP. Eso sí, agravado por un error de frenada del edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, al dar a entender en un primer momento que por ser de profesión periodista la anterior edil de Hacienda, la socialista Patricia Maciá, la comprensión sobre cómo gestionar las cuentas municipales no sea fácil.

Una cosa es lo que él dijo, pero otra bien distinta es lo que otros pudieron entender o percibir, y que fue menospreciar a una edil por ser una profesional de otro ámbito distinto al de la economía o la administración de empresas tras haber ocupado el cargo más importante en el área económica de un ayuntamiento.

Ejecución

La respuesta de Soler, que seguramente nunca tuvo intención de menospreciar a nadie, pero así se entendió (y que luego tuvo oportunidad de recular pero no aprovechó bien la ocasión negando que había dicho lo que el resto había entendido), cargó aún de más razón al PSOE, en concreto a Maciá, cuando antes venía de asegurar que la ejecución de los últimos tres meses de 2023 incumpliría el objetivo de estabilidad presupuestaria en unos dos millones de euros y que es probable que el Ayuntamiento tenga que pedir el mayor préstamo de su historia.

Antes del "patinazo" de Soler, al que se le nota que sigue sin estar cómodo en alimentar el juego político, en la dialéctica que exhiben los partidos en los plenos para intentar desactivar al rival, en bajar al barro de la disputa política, y que seguramente preferiría dedicar el tiempo de los plenos a seguir resolviendo problemas y trabajar internamente, Patricia Maciá expuso que de los 70 millones de euros previstos en inversiones en 2023, finalmente solo se han ejecutado 19,6, lo que supone el 28% de lo previsto. Soler no tuvo apenas tiempo de remarcar que el actual ejecutivo recibió a mitad de año un presupuesto que no era suyo y que en buena parte estaba comprometido ya de antemano.

Notas

El PP siempre criticaba al PSOE por la baja ejecución de las inversiones casi trimestre tras trimestre, y ahora el PSOE aprovechaba el momento para devolverle la moneda. Y es que, según dijo Maciá, en el último cuarto de 2022, con PSOE y Compromís al frente del ejecutivo, se ejecutó el 34,5% de lo previsto, unos 28,5 millones de euros. La edil socialista interpeló a Soler: "El concejal José Navarro (PP) nos decía que ejecutar un 34% era como sacar de nota un 3,4. ¿Entonces esto qué es, un 2,8 de nota para ustedes?".

Patricia Maciá recogía de nuevo las palabras de antaño de los populares cuando éstos, a tenor de la baja ejecución de las inversiones, decían que el gobierno de Carlos González no estaba legitimado para continuar, por lo que la socialista le devolvía esta misma reflexión a los populares.

Un instante del pleno de este lunes en Elche / Áxel Álvarez

"Usted creo que es periodista. Y yo entiendo que para una periodista sea difícil entender cómo hay que gestionar Hacienda y por eso...", comenzó su réplica Soler a Maciá, momento en que fue interrumpido ante las reacciones de la oposición por lo que acababa de decir y que se consideró como un insulto. Soler, a su vez, entendió como un insulto hacia él cómo había reaccionado la oposición y las palabras recibidas fuera de micro.

"Mal hecho"

Soler replicó en cualquier caso que su antecesora en Hacienda estaba cogiendo "datos parciales" y que la mayor parte de su tiempo, dijo el edil de Estrategia Municipal, lo estaba dedicando a "solventar lo que usted hizo, mucho de ello mal hecho". Incluso puso el ejemplo de la "ineficacia" en la gestión de los fondos europeos.

También Soler interpeló a Patricia Maciá al indicar: "Sobre la coordinadora de Hacienda me gustaría preguntarle dónde está el cese", a raíz de que los socialistas en el pleno se refirieran a este hecho; para reprochar al grupo municipal socialista que no dijera nada en las comisiones de pleno de Hacienda.

Esther Díez, de Compromís, y también periodista, tomó la palabra para señalar: "Dos periodistas vamos a saber analizar la información que usted no ha dado", reprochando al concejal Soler que no diera más explicaciones concretas de los puntos que se estaba abordando en la sesión.

Publicidad y protocolo

Maciá, en su primera intervención, había aprovechado para decir que hay un remanente de tesorería de 22,6 millones de euros, y que se ha pasado de 43.000 a 139.000 euros en atención protocolaria, y de 577.000 a 988.000 en publicidad. "Los que venían a eliminar los gastos superfluos...", apostillaba la socialista.

"Sea lo que sea no invalida ser concejal de Hacienda", retomaba Patricia Maciá la cuestión polémica en su segunda intervención, sin olvidarse de indicar que el alcalde, Pablo Ruz, era docente y que eso no impide ser primer edil, y que incluso éste le había felicitado por su trabajo como edil de Hacienda en la etapa anterior, una etapa donde la deuda quedó reducida casi a cero (tras seguir la línea de anteriores ediles de Hacienda a partir de la etapa de Mercedes Alonso), entre otras buenas actuaciones.

No retira nada

El caso es que Soler no apostó por contraargumentar con datos lo que decía Maciá y que a juicio del edil de Estrategia Municipal eran datos parciales. Y en su segundo turno de intervención no aprovechó bien la ocasión: "No puedo retirar nada (Patricia Maciá antes le había pedido que se retractara) que no haya dicho. Le he dicho que si usted era periodista y le he dicho lo que usted estaba entendiendo. En ningún momento estoy diciendo yo que un periodista no pueda ser de Hacienda ni de lo que sea. Si usted se siente así, evidentemente tengo que aclarar que no es así, pero no puedo retirarlo porque no lo he dicho".