La Agencia Valenciana Antifraude abre expediente por la compra de flores en Elche de más de 56.000 euros sin contrato

La compra de flores por más de 56.000 euros sin contrato y a través de facturas por parte del equipo de gobierno Elche a doce proveedores en cuestión de un mes y medio ya está en manos de la Agencia Valenciana Antifraude, que ha abierto expediente y que ahora tiene 30 días para determinar si inicia una investigación por un posible fraccionamiento de contratos, y de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, que ha dado traslado a su comisión de escritos. El PSOE le ha devuelto al PP la moneda elevando una denuncia a ambos organismos por una eterna mala práxis en el Ayuntamiento de Elche que ha sido objeto de otras investigaciones en mandatos anteriores archivadas posteriormente.

El principal partido de la oposición ha puesto en conocimiento de estas dos instituciones decenas de facturas emitidas por el Ayuntamiento con el fin de que resuelvan si se produjo irregularidades de la Ley de Contratos por parte del concejal de Parques y Jardines y de la junta de gobierno. Los socialistas ven un claro imcumplimiento de la Ley de Contratos por la adquisición de vegetación porque se realizó por un mismo objeto, el suministro de plantas y flores, a dedo, sin haber sacado un pliego de condiciones para un concurso público y ni siquiera sin recurrir a un contrato menor.

La edil socialista, Patricia Maciá / Matías Segarra

La edil Patricia Maciá alertó el pasado mes de enero de las sospechas que habían levantado la avalancha de flores plantadas en el centro de Elche en las semanas previas a la Navidad.Tras una ardua investigación del libro de resoluciones aprobado en el pleno de diciembre, advirtió haber detectado estas adquisiciones de un mismo concepto a varias empresas y sin contrato. Además se han percatado que a uno de los proveedores, se le ha facturado más de 9.000 euros, superando así lo que está establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto 2024 que se denomina compra simplificada que indica que para los suministros, una vez que su importe supera los 5.000 euros más IVA hay que recurrir a un proceso de contratación. A otro proveedor el Ayuntamiento adqurió plantas por más de 18.000 euros.

En curso la denuncia y un contrato

Tras denunciar públicamente estos hechos y obtener por parte del equipo de gobierno la explicación de un asesor de Alcaldía que no les resultó convincente, los socialistas dieron un paso más y enviaron toda la documentación tanto a la Sindicatura de Cuentas, como a Antifraude.

En el escrito del director adjunto de Gabinete del alcalde indicó que no se ha realizado ningún informe de omisión de fiscalización con fecha anterior al 31 de diciembre, que se ha usado el procedimiento habitual, que se encuentra en tramitación el expediente para contratar suministro de plantas y sobre la fragmentación de contratos, “indica algo que no tiene sentido por la pregunta ya que relata cuestiones de la norma: y que la normativa de contratos indica que no podrán fraccionarse contratos con el fin de disminuir su cuantía para eludir los requisitos de publicidad relativos al procedimiento de adjudicación, que para determinar si hay fraccionamiento indebido hay que tener en cuenta otros aspectos y que esto sería objeto de análisis a posteriori. Pero en ningún momento se indica que no hay fraccionamiento”, ha relatado Patricia Maciá.

La edil socialista ha manifestado que nunca, “al menos en ocho años, se han comprado plantas ornamentales por ese importe en un mes y medio. Además, a 1 de febrero, no había ningún expediente de suministro de flores en tramitación ya que se aprobó en junta la semana siguiente y se subió a la Plataforma el 15 de febrero. Queda claro que no se niega el posible fraccionamiento de contratos porque si no hubiera, la contestación hubiera sido más directa. Pero con esa contestación, pensamos que había que elevar a instancias superiores estos hechos”.

La Sindicatura contestó el 8 de febrero, informando al PSOE que daba traslado de la queja a la comisión de escritos "por si pudiera incluir en el programa de actuación las quejas presentadas", según ha explicado Maciá, las compras sin contrato efectuadas. Días más tarde, el 14 de febrero, la Agencia Valenciana Antifraude les comunicó que el área de análisis estudiaría la denuncia y que si se encuentran indicios analizarían de forma más amplia si el equipo de gobierno incurrió en irregularidades. Para la investigación tendría medio año de plazo.

Casi de forma paralela, este mes el equipo de gobierno ha sacado a licitación un contrato para todo un año de 86.000 euros para comprar flores ornamentales, a través de un procedimiento abierto simplificado, para agilizar la adquisición de la vegetación, lo que supondría poner fin a las numerosas facturas.

Prisas

“Las prisas que tiene este gobierno por hacer las cosas que para ellos son prioridad, como las flores, 400.000 euros en iluminar la fachada del ayuntamiento o llenar la plaza del Congreso Eucarístico con fuente y árboles y farolas barrocas, hacen que cometan fallos y no pequeños. Antifraude valorará si hay indicios en los hechos para investigar por qué esa compra tan excesiva de flores por más de 56.000 euros a base de se ha permitido cuando tanto el PP como VOX conocen la ley de contratos. Aplican las leyes cuando les place, lo que es de una irresponsabilidad, como mínimo. Les recuerdo que el mismo concejal del área es quien nos llevó a la Fiscalía y que rápidamente se archivó”, ha concluido la concejala del PSOE.