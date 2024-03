Compromís denuncia ante el Síndic que Ruz se niega a contestar a sus preguntas en el pleno de Elche

Compromís per Elx denunciará ante el Síndic de Greugues la «vulneración del derecho a obtener información» en los plenos municipales por parte del equipo de gobierno de Pablo Ruz. La formación valencianista recriminado que desde el inicio del mandato es «un hecho recurrente» que en el turno de ruegos y preguntas la portavoz Esther Díez formule diferentes cuestiones al Ejecutivo local y el regidor tome la palabra para «hacer un discurso político al respecto, pero no conteste sobre la pregunta que se le ha planteado, vulnerando así mis derechos como concejala», recriminó la representante del grupo municipal.

No es la primera queja en estos nueve meses de mandato contra el gobierno de PP y Vox que acaba en el Defensor del Pueblo valenciano, los socialistas ya denunciaron el uso partidista de los canales de comunicación municipales. Ahora, Compromís ha puesto sobre la mesa otra cuestión relacionada con la información. De hecho, ha contabilizado que en siete veces en los ocho plenos ordinarios que se han celebrado se han encontrado con esta estrategia por parte del alcalde. Como ejemplos, se han referido a cuestiones sobre el Palacio de Congresos, el aumento de gasto público en asesores, el convenio con la Federación Valenciana de Golf, a la guerra en Gaza, a la emisión en directo de las ruedas de prensa de la junta de gobierno y a los datos de accidentalidad en la calle Juan Carlos I.

El pleno del Ayuntamiento, en noviembre / Antonio Amorós

En este sentido, Esther Díez ha recordado que han sido «varias las ocasiones en las que he advertido a la presidenta del pleno que las intervenciones que estaban realizando los miembros del equipo de gobierno no eran una respuesta a mi pregunta, pero me ha ignorado absolutamente, dejándome así en una situación de desamparo que ahora elevamos al defensor de los valencianos y valencianas».

Derecho por ley

Desde la formación valencianista han recordado que la formulación de preguntas en el pleno municipal por parte de los ediles de la oposición es un derecho recogido en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la ley valenciana de régimen local y por el propio Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana.

Por ello, Esther Díez le ha querido recordar «al señor Ruz que el pleno municipal no es un plató en el que él va a tener su minuto de oro, el pleno municipal es el principal órgano de fiscalización y su obligación es dar respuesta clara a las preguntas que allí se le formulen». Compromís se teme que esta realidad vaya a agravarse de ahora en adelante cuando entre en vigor el Reglamento Orgánico Municipal «creado para la propaganda del alcalde», denunció.