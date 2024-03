El Ayuntamiento pondrá en castellano y valenciano todas las señales de Elche

El Ayuntamiento de Elche cambiará las señales de todo el término municipal que estén solo en valenciano. Así ha sido aprobado en el pleno y por la vía de urgencia por el equipo de gobierno con el apoyo del PSOE y el rechazo de Compromís. Vox ha presentado una moción fuera del orden del día a raíz de un escrito de asociaciones defensoras del castellano que han amagado con denunciar a la Administración local por la existencia de indicaciones únicamente en la lengua cooficial de Comunidad Valenciana. El Ejecutivo de Pablo Ruz ya ha dejado su sello lingüístico con las oposiciones para ser funcionario municipal.

Su portavoz, Aurora Rodil ha adelantado que el equipo de gobierno de PP y Vox ya tenía previsto intervenir en este sentido porque, como les ha planteado el colectivo, en la Ley de Tráfico y el Reglamento de Circulación se establece que las indicaciones escritas figurarán en el castellano y en la lengua autónoma. "Elche históricamente ha sido y es un municipio bilingüe en el que coexisten de forma pacífica el castellano y el valenciano", ha representante de la formación de Santiago Abascal en Elche, quien ha mostrado su voluntad de acelerar que se cumpla de manera estricta la ley para homologar toda la señalética del término municipal.

"Es muy sencillo, no debemos convertir la lengua en un conflicto, las señales tienen que ser comprensibles para el mayor número de personas. No hay mayor defensa del valenciano que luchar por su normalización y que comparta espacio con el castellano", ha defendido la portavoz de Vox quien ha afirmado, además, que las asociaciones defensoras del castellano "han sido ninguneadas durante muchos años y están impacientes. No queremos que nuestro municipio sea denunciado de forma injusta".

Señal en valenciano, en el centro de la ciudad / Áxel Álvarez

El alcalde Pablo Ruz ha tomado la palabra en este punto para poner en valor la reciente aprobación por parte de PP y Vox de aprobar una ley de "Llibertat lingüística porque creemos en la libertad para el uso de la lengua, para elegir colegio, para la movilidad..." El regidor popular ha informado de, hecho, de que ya han actuado en esta materia para pasar del valenciano al castellano Sant Antoni Abad por San Antón o una señal del municipio de Dolors por Dolores en la carretera de Santa Pola "porque nadie los entendía".

No obstante, el primer edil ha querido mostrar su defensa por el valenciano "sin complejos" y se ha comprometido a "seguir construyendo un Elche en el que quepamos todos sin distinciones". Como ejemplo ha puesto el Misteri d'Elx. "El municipio viene cantando a la Marededéu ininterrumpidamente en valenciano, excepto en 1936 que la izquierda quemó Santa María", ha advertido a la oposición a la que ha afeado querer "entrar en debates estériles".

El valenciano desaparece del bus

La portavoz de Compromís, Esther Díez, que es la única que ha rechazado la propuesta, ha dicho que esto "es una moción al nivel de este pleno, para PP y Vox no es importante hablar de vivienda, ni de emergencia climática, ni ponerse del lado de la población palestina, pero sí en esta cuestión". La edil valencianista ha advertido que este tipo de señales que están solo en valenciano son fáciles de entender por los castellano parlantes y ha preguntado al Ejecutivo de Ruz por otra cuestión de la que no ha obtenido respuesta. ¿Eso significa que las señales que están solo en castellano se pasarán a valenciano?

Díez ha lamentado que ahora el autobús dé información solo en castellano, al igual que rotulaciones públicas o la imagen corporativa municipal haya dejado de incluir la lengua propia de la Comunidad Valenciana, así como en exposiciones "saltándose la ley autonómica de promoción y uso del valenciano, una lengua protegida por la Constitución Española". Díez ha dicho que está "minorizada" y que "no está en las mismas condiciones de uso que el castellano".

Señales solo en valenciano frente a RENFE / Áxel Álvarez

El PSOE ha discrepado en la urgencia de esta iniciativa y ha asegurado que durante su etapa al frente del Ayuntamiento ya empezaron a tomar decisiones en esta línea. Carteles del núcleo de El Altet están en ambos idiomas, así como la Ronda Sur la señalización del AVE, ha recordado su portavoz Héctor Díez.

Para el principal partido de la oposición lo conveniente es esperar a agotar la vida útil de las señales, para no generar un sobrecoste. Han pedido sustituirlas conforme hayan perdido el color, que se cambien de forma progresiva.