La Acadèmia de la Llengua alerta en Elche de la desconexión de los jóvenes del Baix Vinalopó con el valenciano

Mil quinientas encuestas cara a cara en el Baix Vinapoló, con mayores de 18 años y realizadas entre el 25 de septiembre y el 17 de noviembre de 2022 por InvestGroup para la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), descubren que solo el 15,5 % de los jóvenes de la comarca declaran el valenciano como su lengua inicial, mientras otro 12,6 % se declara bilingüe; es decir, un 28,1 % del total.

El Aula de la UMH en la Plaça Baix acogió este martes la presentación del estudio «Encuesta sobre el uso, conocimiento y actitudes lingüísticas al Baix Vinalopó», del que es autor Lluís Català, profesor de la Universidad de Alicante (UA), quien sostiene, además, que «el conocimiento del valenciano está muy lejos de la universalidad» en la comarca con una competencial oral, «lejos de los niveles superiores, que se asocian con una confianza suficiente que promueve su uso». En el informe explica que la nota del valenciano oral raspa el aprobado raso (5,5), mientras se suspende en el escrito (4,55). Con todo, la capacidad de entenderlo es de un 6,8, lo que «abre opciones a usos pasivos por la disponibilidad lingüística de la población», sentencia.

Tudi Torró, presidenta de Fomento de la AVL, Veònica Cantó, presidenta de la AVL, María Asunción Amorós, vicerrectora de Cultura de la UMH; y Lluís Català, proferos de la UA / Áxel Álvarez

«El 85% de encuestados jamás ve televisión en valenciano y el 95 % no consume productos culturales en valenciano»

Proximidad

El Baix Vinalopó no es la primera comarca sometida a este tipo de estudio pues en 2022 ya lo fue la de Alicante, trabajo que publicó la Generalitat. Los resultados que se han presentado ahora en Elche confirman la «pérdida de transmisión de la lengua propia entre las familias». El experto con base en la encuesta considera que el nivel de conocimiento es «bajo», pero con un porcentaje de población que es capaz de hablar bien próximo al 50 %.

«Colegios, institutos y espacios de ocio hacen que familias que hablan a los hijos en valenciano reciban una respuesta en castellano»

Dice que se hace un uso «muy escueto» de la lengua, pero que se eleva algo más en las relaciones de proximidad o que hay una buena predisposición hacia el valenciano, «aún y así, esta actitud no es tan positiva como la que muestran la mayoría de los encuestados sobre el castellano». Un 22,7 % asegura haber aprendido «por vía formal» en la escuela y otro 19,1 % haberlo lo ha adquirido por lo que escuchaba en casa y en la escuela.

En casa

El experto muestra su preocupación por los datos sobre jóvenes «el único espacio donde el valenciano tiene un uso exclusivo en una proporción destacable es en casa. Ello no obstante, se observa que el valenciano mengua generación tras generación, ya que se ha pasado del 14,7 al 3,6 %. Solo aquellas actitudes muy militantes resisten. Aún y así, la presión de los padres frente a lugares como colegios, institutos y espacios de ocio, hace que familias que hablan a los hijos en valenciano acaben recibiendo respuestas en castellano. En el caso de parejas mixtas dan lugar mayoritariamente a hijos que se expresan en castellano. Es preocupante que solo el 5 % de los encuestados de Elche y Santa Pola hablen con sus hijos en valenciano».

Fuera de la casa, en tiendas de proximidad, compañeros de trabajo o mensajería instantánea, la lengua es «marginal». Y añade que el 85 % declara que «jamás» ve televisión en valenciano. «En el resto de consumos culturales y mediáticos, la presencia del valenciano es todavía más testimonial, alrededor del 95 % no consume productos culturales en valenciano». Sostiene Lluís Catalá que no se está en contra de la lengua, "pero se considera que su aprendizaje y uso no ha de ser obligatorio, especialmente porque el castellano es una lengua con mucha más presencia que conocemos todos".

Asistentes al acto de esta tarde para escuchar la presentación del informe de la AVL / Áxel Álvarez

«Se observa que el valenciano mengua generación tras generación a casa, ya que se ha pasado del 14,7 al 3,6 %»

Incómodo o discriminado

Un 13,1 % de los encuestados afirma que se ha sentido incómodo o discriminado por no tener la opción de hablar en valenciano, en oposición al 9,5 % de la población que alguna vez se ha sentido incómodo o discriminado por no saber hablarlo. Por lo tanto, emocionalmente afecta más hablar la lengua que no saber hablarla». El estudio afirma que la mayoría se siente competente para hablar en situaciones cotidianas, pero «no tiene intención de mejorar sus prestaciones en valenciano. Y la mayoría de los que sí lo harían, ni se lo han planteado».

Por último, un 60% de encuestados considera que en un futuro debería hablarse tanto valenciano como castellano en la comarca, aunque si se trata de una sola lengua debe ser el castellano.

Suscríbete para seguir leyendo