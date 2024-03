Detenido en Elche un conductor con recetas falsas y cinco frascos de un medicamento usado para elaborar la peligrosa bebida "purple drank"

La Policía Local ha detectado en Elche el consumo de la temida "purple drank" o "lean" y lo ha hecho después del arresto de un conductor de 30 años que viajaba con cinco frascos del medicamento que sirve como base para su fabricación. Es un euforizante de efecto rápido cuando se supera las dosis recomendadas por el farmacéutico o el facultativo para su consumo, pero eso trae consecuencias que pueden ser muy graves por la salud. Desde hace cuatro años se viene detectando un progresivo incremento. Ni alcohol ni droga, ¿qué es?

De haberse creído los agentes la justificación que les dio de que ese medicamento es su salvación porque "tose mucho por las noches y no puede dormir", porque para eso sirve, no habrían descubierto a continuación en un compartimento del turismo, cerrado con tornillos, muchas más recetas (con faltas de ortografía) y todas para que se dispensara el mismo producto "Toseína". La investigación ha permitido demostrar además que el sello del facultativo que aparecía había sido robado.

Accesos a las antiguas dependencias de la Jefatura Local de la Policía en Elche / Áxel Álvarez

Codeína

El "purple drank" se puede considerar una droga casera o bien una forma distinta para lograr los efectos del botellón, principalmente la euforia, pero muy multiplicados y en muy poco tiempo. La bebida es morada por el medicamento que constituye su principal activo, de ahí su nombre. El "lean" se ha popularizado por la cultura hip-hop, convertido en un símbolo de estatus y asociado con la imagen de los raperos y sus estilos de vida.

Las recetas falsificadas y los cinco frascos del medicamento decomisado / POLICIA LOCAL

Los efectos cuando se supera la dosis recomendada para enfermos (que es una cucharada sopera cada ocho horas) son falta de coordinación, pérdida de equilibrio, habla confuso o relajación muscular. Se han dado casos incluso de personas que sufren convulsiones. El fármaco Toseína suele lleva codeína, que es la "culpable" de estos efectos secundarios cuando se produce una intoxicación por una elevada dosis.

Dosis

Mezclada con algún tipo de refresco transparente (caso de tónica o Sprite) y con gominolas a ser posible también moradas, que refuerzan el color, surte sus efectos que varían en función de la dosis. Los farmacéuticos aseguran que la mezcla del fármaco y el refresco con carbohidratos aceleran la absorción del jarabe y, consecuentemente, llegan antes los efectos que se persiguen. ¿Es alcohol? no; ¿es una droga? no. ¿Es un problema? sí, evidentemente porque puede tener graves consecuencias para la salud. De hecho, de mezclarse también con alcohol el resultado podría ser altamente peligroso para la salud. La codeína está sujeta a prescripción facultativa aunque hasta hace pocos años era fácil pedir muchos fármacos que la incluían como añadido y un potente remedio para muchas enfermedades del día a día, como un simple resfriado de vías altas, de esos improductivos, secos e irritantes para la garganta.

El alcalde de Elche, en una reunión de coordinación policial / Áxel Álvarez

Quizá el detenido con los cinco frascos del antitusivo no iba a montar uno o varios botellones y simplemente es una persona que no puede dormir por esa pertinaz tos, que muchos llaman seca y que no nos deja conciliar en sueño. Pero tendrá que explicar las recetas médicas que los agentes encontraron en el vehículo, un turismo que les había llamado la atención por "realizar maniobras sospechosas" mientras ellos realizaban labores de vigilancia y prevención en el barrio de Carrús, que se ha convertido en el principal objetivo policial tras las quejas vecinales del pasado febrero.

Atestado policial

Probablemente el fiscal no le pregunte por qué las recetas iban ocultas en el vehículo tras un compartimento atornillado ni por esas faltas de ortografía que tanto llamaron la atención de los agentes, algo que recuerdan en el atestado, "no son muy comunes en este tipo de documentación". Eran los casos de “mecidina” en vez de medicina o "coleglado" por colegiado.

Agentes de la Policía Local de Elche, en un servicio de drones / Áxel Álvarez

Facultativa

Más bien querrá saber por qué el sello que aparece en las mismas pertenece a una facultativa que nunca ha ejercido en la provincia ni tiene potestad para emitirlas, "lo que hacía imposible que dichas recetas privadas hubieran sido expedidas por ella". También comentó a los policías, que ya tenía denunciado este hecho, "ya que se usaba su sello de colegiada para la obtención fraudulenta de medicación". Esta "bebida" se detectó hace ahora un año en Alicante.