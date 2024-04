«Los profesores de universidad admiten menos el error de lo que nos gustaría»

Dice que hay una mezcla de cansancio y de saber que había cerrado una etapa para tomar su decisión en una universidad donde los cambios nunca son a corto plazo, se ven desde la distancia. Habla siempre con mucha franqueza.

¿Por qué lo deja?

Me queda solo el TFG. Yo he tenido que alargar a seis años el doble grado, que son cinco, por la representación estudiantil, que llevo desde 2018. Tengo mucho estrés, lo pasas mal y llegas a un punto que tomas una decisión que consideras la más acorde. Entre como delegado de clase, era la primera promoción de este doble grado y no teníamos referentes. Nadie lo había vivido. Lo he ido construyendo con la gente. Somos más de 200 delegados y subdelegados en todos los campus. También tienen mucho peso los delegados de centro y hemos trabajando la cohesión intercampus.

¿Para qué buscan los alumnos a la Delegación?

Para problemas de todo tipo. Lo primero lo ve el subdelegado de clase y según valore la gravedad lo eleva, ya bien sea con el delegado o el de centro, o bien lo asume. Al final acaba en el delegado general lo más grave, tenemos un órgano donde nos coordinamos y donde se ven las cosas.

¿Cuál es la queja más habitual?

La más típica tiene que ver con temas académicos. Plazos con las prácticas, quejas de profesores, que se suba las notas el día del cierre de actas. Hemos tenido hasta una profesora que no se acordaba que tenía el examen y los alumnos esperándole en el aula, sentados y ella sin aparecer. Tuve que llamar yo e intervino la delegada de Facultad y se pudo solucionar aunque en otra franja horaria, aunque había alumnos que tenía otros compromisos: médicos, autobús,...

Pero eso no será lo normal que los profesores se olviden de ir a hacer los exámenes.

Son asuntos puntuales, pero que van sumando.

¿Y con quién tratan ustedes de los problemas del día a día?

Con José Juan (López Espín, el vicerrector de Estudiantes), prácticamente hemos tenido que hablar y tratar a diario.

¿Y los profesores piden perdón a los alumnos por cosas que hacen mal? ¿admiten el error?

Menos de lo que me gustaría, la verdad. El estudiantado paga todos los años la matrícula y, aunque no me gustan decirlo así, la universidad no es una empresa, es un servicio público, pero al final somos sus clientes, esto se paga con impuestos, esperamos de la universidad cierto rigor a la hora de trabajar y a veces nos hemos encontrado con situaciones que no lo son. Incluso ahora nos sentimos desatendido. Quieren quitar la convocatoria de septiembre y adelantarla a junio y estamos recogiendo firmas en contra. Tenemos muchísimas. El rectorado está pasando de lo que piensa el estudiantado, que es algo que no quiere. Escucha a tus estudiantes, no hagas lo que no quiere. Escucha las propuestas, como las que hemos hecho. Que si quieren hagan una convocatoria de julio para los de último año, pero no para todos. Quitar septiembre es quitar una seña de identidad. Si tanto se habla del carácter UMH pues que lo mantengan, que mucha gente se viene de la Universidad de Alicante aquí es porque hay septiembre.

¿Les tienen que dar muchas veces la razón al profesor frente al alumno?

Cuando uno tiene la razón, tiene la razón. Pero cuando hay un problema, tenemos que pelearlo hasta final para que se solucione siempre. Hay que llegar a sus últimas consecuencias, pero también es cierto que hay que tener cabeza, lo que yo llamo treejack, sentido común. Ver si es una chorrada y, si lo es y perjudica al estudiantado, hay que pelearlo.

Entiendo que todo esto genera mucha tensión entre usted y los compañeros de la Delegación de Estudiantes con el resto. Ustedes están en medio.

No estamos en medio, estamos de parte del estudiantado.

Pero están en medio entre la queja y quien tiene que resolverla...

A veces te vas a dormir buscando solución a los problemas. Te vas con una libreta buscando alternativas, pero lo bueno es que no estás solo, aunque te puedas sentir solo. Al final sabes que estás acompañado cuando tienes que resolver problemas.

Problemas que no son fáciles...

Hay compañeros que te envían un correo y dicen que llevan ocho años para sacar una Ingeniería de Telecomunicaciones y no saben ya qué hacer y te metes en el problema. Y ves que tiene una asignatura que no se la aprueban ni para atrás y no le alcanza para pedir la compensatoria. Y pone una queja y le dicen desde el departamento que elimine determinados comentarios de la queja.

Supongo que se habrá quedado con cosas por hacer.

Sí, al final tu estás poco tiempo y las cosas para que cambien debe pasar mucho tiempo. Tú vas plantando semillas o cuidando las que plantaron los antecesores. Por ejemplo mi predecesor plantó la semilla de la importancia de la vida universitaria. Él trabajó con José Juan y con los técnicos y gracias a ello se ha desarrollado mucho el proyecto Vida UMH y yo lo que he hecho es seguir colaborando con la persona que lo lleva, que es una persona muy profesional. Lo que queremos es vida universitaria en todos los campus.

Pero se me han quedado cosas pendientes. A mí me hubiera gustado incrementar las partidas de becas, haber trabajado más con la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario), haber dejado hecha la normativa de convivencia, que no se ha hecho y llegamos tarde. Me hubiera gustado potenciar el valenciano en la universidad, que era algo que intenté como delegado de centro y como general. Hay muchas cosas, pero al final hay otras que he podido comenzar.

El delegado ganó las elecciones en 2022 con el 90 % de sufragios / INFORMACION

¿Por ejemplo?

La reforma de la normativa de la evaluación, que he comenzado yo y seguirán otros compañeros después. También impulse un proyecto del estudiantes en prácticas de la universidad, está redactado y enviado al Observatorio Ocupacional. Creo que hay un buen feedback, hay cuestiones técnicas que nosotros no habíamos caído, pero ellos se han mostrado abiertos a hacerlo. Queremos garantizar derechos y remuneraciones en todos los campus en todos los casos que sea posible. Hemos conseguido lo de la cotización de las prácticas, que ha traído cola, aunque no se ha hecho de la mejor manera posible, pero se ha hecho.

¿Ha sentido un trato distinto de los profesores por el cargo que ocupa?

Las dos cosas. Hay bueno y malo. Malo porque me ha costado mi segunda matrícula y en algunos casos , en cambio, notas que tienen más confianza. Eso no quiere decir que te vaya a poner mejor nota por ser el delegado. Con eso te enteras de cosas que mejor no haberte enterado pero estás trabajando con ellos.

