Los sindicatos dan la espalda al complemento salarial de hasta 10.000 euros en el Ayuntamiento de Elche

Un revés en toda regla. Eso es lo que sufrió el equipo de gobierno de PP y Vox en la mesa general de negociación celebrada este martes, y en la que el plato fuerte era la propuesta de modificación del complemento específico de especial dedicación para la plantilla municipal y, en particular, para los empleados que ocupan jefaturas. Una retribución extra que, hasta ahora, según los sindicatos, en función del salario y del puesto de cada trabajador, podía llegar a 7.000 euros anuales y que, con este cambio, podría alcanzar los 10.000 euros dependiendo de los casos. Un extra que, para alguna de las organizaciones, no es más que un «sobresueldo» que no hará otra cosa más que incrementar la brecha salarial entre los altos funcionarios y los funcionarios de «a pie» o una «contraprestación» por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Elche.

Mesa general

A priori, la propuesta de cambio del complemento de especial dedicación debía pasar por la mesa general de negociación celebrada hace semana y media. Sin embargo, el debate que generó la oferta pública de empleo obligó a posponer este punto hasta este martes. Al final, sólo UGT se alineó con el bipartito de PP y Vox. Por unos motivos o por otros, CC OO, Sindicato Independiente-USO y CSIF dieron la espalda al planteamiento del área de Recursos Humanos. El resultado, cuantitativamente, se tradujo en dos apoyos, los de UGT, por diez votos en contra.

El Ayuntamiento de Elche, en la parte que da al Mercado Central. / Áxel Álvarez

Adelante

Aún así, el edil del área, José Navarro, dejó claro al término de la reunión que él es partidario de seguir adelante con la hoja de ruta del equipo de gobierno, pese al voto en contra de tres de los sindicatos, entre ellos los mayoritarios. No obstante, señaló que «esto no es óbice para que no se pueda revisar y mejorar en un futuro, pero lo que se pretende es establecer este protocolo para terminar con la subjetividad y que no dependa de la voluntad de Recursos Humanos decir si una persona merece este complemento o no. Se van a exigir unos informes revisables año a año».

Auditoría

De hecho, al margen de ese incremento retributivo, el nuevo sistema ya no se basa en la realización de 215 horas anuales al margen de la jornada de trabajo, sino en informes trimestrales y una auditoría anual que justifiquen esa percepción salarial. No sólo eso. También se crean tres niveles en función de los distintos puestos laborales, y que se traducen en la jornada ampliada, la libre disponibilidad y la dedicación exclusiva, frente a ese único tramo que existía hasta la fecha y que venía marcado por esas 215 horas.

Sindicato Independiente

Precisamente fue el Sindicato Independiente-USO quien más había venido insistiendo en los últimos tiempos en la necesidad de reformular este complemento. Sin embargo, votaron en contra porque, como argumentaron, no confían en el protocolo de control que se ha establecido y, además, opinan que beneficiará a los jefes. «El sistema ha adolecido siempre de herramientas de control efectivo. Tanto es así que el único requisito necesario y medible objetivamente para percibir este complemento era la realización de 215 horas al margen de la jornada de trabajo, pero nunca se ha justificado documentalmente la realización de estas horas y se han ignorado las numerosas ocasiones que hemos pedido la necesaria justificación para seguir percibiéndolo», señalaban desde esta sección sindical tras el encuentro.

El Ayuntamiento de Elche, en la parte que da al Mercado Central. / Jose Navarro

Utilización política

«Con algunas excepciones, este complemento se ha usado por la clase política para el pago de sobresueldos a su entorno cercano y el riesgo para que siga siendo así es muy alto, por lo que no podemos apoyar esta modificación y el importante incremento retributivo que supone sin medidas eficaces de control más allá de informes hechos a la carta que en gran medida redactarán los mismos solicitantes», apostillaron desde el Sindicato Independiente-USO. «La propuesta que se nos presenta con la creación de tres niveles sustituye un único criterio rígido y estándar por otro flexible y adaptable a todas las posibles variantes de los distintos puestos de trabajo y en la práctica supondrá que todos los coordinadores de área, jefes departamentales y jefes de sección o de gestión con un informe justificativo puedan solicitar y obtener este complemento», añadieron desde esta organización.

CC OO

También CC OO tenía sus argumentos para rechazar la propuesta. De un lado, discrepan con el hecho de que se haya establecido el nivel de jornada ampliada y rechazan que se haya hecho ahora la valoración económica, lo que podría agotar la partida prevista en los presupuestos para cambios en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) sin haber definido antes otros aspectos ni se hayan priorizado otras cuestiones como el complemento por atención especial, por ejemplo, para el personal de Servicios Sociales. Junto a ello, se quejan de que no se hayan revisado todos los puestos que podrían beneficiarse de este complemento por especial dedicación.

