CC OO denuncia el retraso en dar uniformes a los 580 trabajadores de las áreas de oficios del Ayuntamiento de Elche

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) ha alertado este viernes del retraso "sin justificación alguna" del material para trabajar que deberían recibir en abril, según convenio, hasta 580 empleados públicos del Ayuntamiento de Elche, lo que viene a ser un 30 % de la plantilla. Son el denominado personal de oficios. La queja no es nueva, según aseguran, desde hace 20 años se viene produciendo retrasos que les obligan a trabajar con su propia ropa o con la de años anteriores. En enero debería haberse hecho una oferta de material que en estas dos décadas no se ha incrementado ni en cuantía, según el sindicato.

El problema no es pequeño si se tiene en cuenta que afecta a personal de cerrajería, albañilería, fontanería, pintura, climatización, electricidad, carpintería, montajes, pedanías, asfaltos, telecomunicaciones, oficiales/as de almacén, señalización y mobiliario urbano, conductores/as, técnicas/os especialistas en educación infantil, maestras, oficialas/les de cocina, ayudantes/as de cocina, despenseras, volantes, ayudantes/as y oficiales/as de jardinería, palmereros/as, personal de riegos, tractoristas, ayudantes/as y oficiales/as de cementerios, monitores deportivos, monitores socorristas, auxiliares de instalaciones deportivas, brigada de mantenimiento, taquilleros/as, operarios/as de servicios escénicos, operarias/os de servicios múltiples, ayudantes/as de lavadero, oficiales/as de mecánica, agentes de movilidad urbana, palistas u ordenanzas. La Policía Local está excluido de esta partida, aunque está en la misma situación, con un retraso en la entrega que ha cumplido cinco años.

Reglamento de Uniformidad

El protocolo municipal marca que en enero se pase a los trabajadores la ficha de pedido de vestuario laboral para este 2024, "como viene recogido en el Reglamento de Uniformidad Municipal", explica el sindicato. Este documento explica que "el personal municipal, fijo o interino con cargo a plaza, realizará su pedido individual en el mes de enero, en soporte físico y/o informático, según se establezca. La entrega del vestuario, tanto de invierno como de verano, se realizará en el mes de abril, salvo causa justificada".

Personal de mantenimiento de Parques y Jardines, afectado por la falta de vestuario / Áxel Álvarez

El sindicato asegura que este es un problema recurrente y que "durante varios años, debido a diferentes problemas con la contratación pública de los diferentes lotes de vestuario, se ha retrasado su pedido y entrega". Pese a la presión de Comisiones, para agilizar estos procesos y devolver la normalidad a la entrega anual de la uniformidad a la totalidad de colectivos que, obligatoriamente, deben llevarla para ejercer sus funciones, a día de hoy no reciben respuesta municipal, pese a que el contrato está debidamente adjudicado. "No existe razón alguna para que no se esté cumpliendo con los plazos acordados por las partes", sentencia Comisiones.

"Labor imprescindible"

"Lamentamos que no se les dé la importancia que tienen a estas trabajadoras y trabajadores, que realizan una labor imprescindible en este municipio. Los servicios de calidad prestados a la ciudadanía también pasan por el respeto a los derechos laborales del personal que los realizan", afirma el sindicato que añade que "estamos a la espera de que se actualicen las partidas presupuestarias, sin revisar desde hace 20 años. En algunos casos, un par de prendas equivalen a la totalidad del presupuesto que tienen, por lo que utilizan su propia ropa para trabajar. Esperamos, y así lo solicitamos a la corporación local, que se resuelva este problema cuanto antes y se siente a negociar mejoras necesarias en torno a la uniformidad municipal". Hace tres años, los sindicatos llevaron a la Inspección de Trabajo este mismo asunto.

Se da la circunstancia de que este asunto ha salido a la luz la misma semana que el equipo de gobierno ha exigido al resto de ediles uniformidad para los actos, lo que ha generado una polémica por el uso supuestamente obligatorio de peineta, corbatas o determinados colores, algo con lo que la oposición discrepa.